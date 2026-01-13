tickers of top stock movers
January 13, 2026 8:04 AM 1 min read

Travere Therapeutics, Sony And Other Big Stocks Moving Lower In Tuesday's Pre-Market Session

by Avi Kapoor Benzinga Staff Writer
U.S. stock futures were lower this morning, with the Dow futures falling around 0.2% on Tuesday.

Shares of Travere Therapeutics Inc (NASDAQ:TVTX) fell sharply in pre-market trading after the company issued a corporate update and 2026 outlook.

Travere Therapeutics said it expects total U.S. net product sales for the fourth quarter to be $127 million and expects $410 million U.S. net product sales for 2025. The company said it will restart Phase 3 HARMONY study in the first quarter of 2026.

Travere Therapeutics shares dipped 28.2% to $24.50 in pre-market trading.

Here are some other stocks moving lower in pre-market trading.

  • Lulu’s Fashion Lounge Holdings Inc (NASDAQ:LVLU) shares dipped 10.4% to $10.89 in pre-market trading. Lulu’s Fashion Lounge Holdings shares jumped 79% on Monday after Friedland Enterprises acquired a 5% stake in the company.
  • Graf Global Corp (NYSE:GRAF) tumbled 7% to $10.00 in pre-market trading.
  • Ready Capital Corp (NYSE:RC) fell 4.3% to $2.01 in pre-market trading.
  • Baidu Inc (NASDAQ:BIDU) declined 3.9% to $146.40 in pre-market trading after gaining 6% on Monday.
  • PDD Holdings Inc – ADR (NASDAQ:PDD) fell 3.8% to $114.22 in pre-market trading.
  • Amrize AG (NYSE:AMRZ) dipped 3.7% to $55.51 in pre-market trading.
  • DeFi Technologies Inc (NASDAQ:DEFT) declined 3.7% to $1.04 in pre-market trading.
  • Kingsoft Cloud Holdings Ltd (NASDAQ:KC) fell 3.5% to $12.93 in pre-market trading after jumping 22% on Monday.
  • Sony Group Corp (NYSE:SONY) fell 3.3% to $24.34 in pre-market trading.

