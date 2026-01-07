Why Penguin Solutions Shares Are Trading Higher By Over 5%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket

Shares of Penguin Solutions Inc (NASDAQ:PENG) rose sharply in pre-market trading after the company reported better-than-expected first-quarter financial results.
The company reported quarterly earnings of 49 cents per share, beating the analyst consensus estimate of 44 cents per share. The company reported quarterly sales of $343.071 million, which beat the analyst consensus estimate of $338.758 million.
Penguin Solutions shares surged 5.3% to $22.70 in the pre-market trading session.
Here are some other stocks moving in pre-market trading.
Gainers
- Ventyx Biosciences Inc (NASDAQ:VTYX) gained 64.5% to $16.54 in pre-market trading following reports that Indianapolis-based Eli Lilly & Co. (NYSE:LLY) is in advanced talks to acquire the company for more than $1 billion, according to The Wall Street Journal.
- Alpha Modus Holdings Inc (NASDAQ:AMOD) rose 57.8% to $0.78 in pre-market trading after announcing a partnership with Virginia-based DXC Technology Co. (NYSE:DXC) to deploy financial services kiosks serving underbanked consumers across the United States.
- Momentus Inc (NASDAQ:MNTS) gained 32.8% to $13.05 in pre-market trading after rising 11% on Tuesday. Momentus, on Monday, priced its $5 million registered direct offering of 925,926 shares and warrants at a combined price of $5.40.
- Netcapital Inc (NASDAQ:NCPL) rose 29.2% to $0.88 in pre-market trading after the company announced it acquired the assets of Iverson Design.
- Algorhythm Holdings Inc (NASDAQ:RIME) rose 13.9% to $1.39 in pre-market trading. The Florida-based AI technology company announced that its subsidiary, SemiCab, received an expansion to its master services agreement with Apollo Tyres Ltd., India’s second-largest tire manufacturer, with over $5 billion in annual sales and ranked among the top ten global competitors in the tire industry.
- BIOAGE Labs Inc (NASDAQ:BIOA) gained 13.4% to $17.51 in pre-market trading after jumping 22% on Tuesday.
- Hyperscale Data Inc (NYSE:GPUS) surged 12.1% to $0.29 in pre-market trading after adding 5% on Tuesday.
- K Wave Media Ltd (NASDAQ:KWM) rose 8.7% to $0.45 in pre-market trading.
- AAR Corp (NYSE:AIR) gained 5.1% to $94.00 in pre-market trading after the company posted better-than-expected results for the second quarter and issued a strong sales forecast for the current quarter.
Losers
- Cohen & Company Inc (NYSE:COHN) fell 15.1% to $27.50 in pre-market trading after gaining 12% on Tuesday.
- Ernexa Therapeutics Inc (NASDAQ:ERNA) fell 9.5% to $1.15 in pre-market trading after rising 5% on Tuesday.
- Next Technology Holding Inc (NASDAQ:NXTT) fell 9% to $8.40 in pre-market trading after rising 17% on Tuesday.
- Gloo Holdings Inc (NASDAQ:GLOO) declined 8.1% to $5.02 in pre-market trading.
- EZGO Technologies Ltd (NASDAQ:EZGO) dipped 7.9% to $1.97 in pre-market trading after jumping 5% on Tuesday.
- Star Fashion Culture Holdings Ltd (NASDAQ:STFS) fell 7.8% to $0.093 in pre-market trading.
- Processa Pharmaceuticals Inc (NASDAQ:PCSA) tumbled 6.8% to $3.15 in pre-market trading after gaining 5% on Tuesday.
- Kandal M Venture Ltd (NASDAQ:FMFC) shares dipped 6.1% to $0.37 in pre-market trading after surging 18% on Tuesday.
- Datavault AI Inc (NASDAQ:DVLT) dipped 4.3% to $1.34 in pre-market trading.
- AST SpaceMobile Inc (NASDAQ:ASTS) fell 4.3% to $93.31 in pre-market trading after gaining 7% on Tuesday.
Now Read This:
Photo via Shutterstock
© 2026 Benzinga.com. Benzinga does not provide investment advice. All rights reserved.