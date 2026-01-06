Jefferson Capital, Mobix Labs And Other Big Stocks Moving Lower In Tuesday's Pre-Market Session

U.S. stock futures were mixed this morning, with the Dow futures falling 0.2% on Tuesday.

Shares of Jefferson Capital Inc (NASDAQ:JCAP) fell sharply in pre-market trading after the company lower after the company announced a secondary offering of 10 million shares.

Jefferson Capital shares dipped 4.4% to $22.00 in pre-market trading.

Here are some other stocks moving lower in pre-market trading.

MOBIX LABS, INC. (NASDAQ:MOBX) fell 25.4% to $0.24 in pre-market trading as the company announced plans to launch a common stock offering.

(NASDAQ:MOBX) fell 25.4% to $0.24 in pre-market trading as the company announced plans to launch a common stock offering. Datavault AI Inc (NASDAQ:DVLT) shares dipped 12.4% to $1.26 in pre-market trading. Datavault AI shares jumped 43% on Monday after the company announced a nationwide planned deployment of SanQtum in partnership with AP Global to support near-real-time tokenization, data exchange, and agentic monetization in 2026.

(NASDAQ:DVLT) shares dipped 12.4% to $1.26 in pre-market trading. Datavault AI shares jumped 43% on Monday after the company announced a nationwide planned deployment of SanQtum in partnership with AP Global to support near-real-time tokenization, data exchange, and agentic monetization in 2026. BitVentures Ltd – ADR (NASDAQ:BVC) fell 9.7% to $13.33 in pre-market trading after gaining 5% on Monday.

(NASDAQ:BVC) fell 9.7% to $13.33 in pre-market trading after gaining 5% on Monday. Zenas Biopharma In c (NASDAQ:ZBIO) tumbled 6.6% to $15.50 in pre-market trading. Zenas BioPharma stock dipped 52% on Monday after the company released results from the Phase 3 INDIGO trial of obexelimab in Immunoglobulin G4-Related Disease (IgG4-RD).

c (NASDAQ:ZBIO) tumbled 6.6% to $15.50 in pre-market trading. Zenas BioPharma stock dipped 52% on Monday after the company released results from the Phase 3 INDIGO trial of obexelimab in Immunoglobulin G4-Related Disease (IgG4-RD). Theravance Biopharma In c (NASDAQ:TBPH) dipped 6% to $17.07 in pre-market trading after declining 3% on Friday.

c (NASDAQ:TBPH) dipped 6% to $17.07 in pre-market trading after declining 3% on Friday. Graphic Packaging Holding Co (NYSE:GPK) fell 4.9% to $14.70 in pre-market trading. Graphic Packaging Holding will announce fourth quarter financial results before the market opens on Tuesday, Feb. 3.

(NYSE:GPK) fell 4.9% to $14.70 in pre-market trading. Graphic Packaging Holding will announce fourth quarter financial results before the market opens on Tuesday, Feb. 3. ATRenew Inc (NYSE:RERE) declined 4.1% to $5.65 in pre-market trading after gaining 9% on Monday.

(NYSE:RERE) declined 4.1% to $5.65 in pre-market trading after gaining 9% on Monday. Rezolve AI PLC (NASDAQ:RZLV) fell 3.7% to $3.07 in pre-market trading.

(NASDAQ:RZLV) fell 3.7% to $3.07 in pre-market trading. N ovaBay Pharmaceuticals Inc (NYSE:NBY) slipped 3.4% to $6.52 in pre-market trading after jumping 15% on Monday.

(NYSE:NBY) slipped 3.4% to $6.52 in pre-market trading after jumping 15% on Monday. Starfighters Space Inc (NYSE:FJET) fell 3.3% to $9.08 in pre-market trading after dipping 10% on Monday.

Now Read This:

Photo via Shutterstock