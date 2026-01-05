tickers of top stock movers
January 5, 2026 8:01 AM 1 min read

mF International, Theravance Biopharma And Other Big Stocks Moving Lower In Monday's Pre-Market Session

by Avi Kapoor Benzinga Staff Writer
U.S. stock futures were higher this morning, with the Nasdaq 100 futures gaining more than 150 points on Monday.

Shares of mF International Limited (NASDAQ:MFI) fell sharply in pre-market trading.

mF International filed for mixed shelf.

mF International shares dipped 4.6% to $17.61 in pre-market trading.

Here are some other stocks moving lower in pre-market trading.

  • SBC Medical Group Holdings Inc (NASDAQ:SBC) fell 18.9% to $3.51 in pre-market trading.
  • Aimei Health Technology Co Ltd (NASDAQ:AFJK) declined 7.7% to $70.00 in pre-market trading.
  • Theravance Biopharma Inc (NASDAQ:TBPH) dipped 6% to $17.07 in pre-market trading after declining 3% on Friday.
  • Comcast Corp (NASDAQ:CMCSA) tumbled 4.6% to $28.18 in pre-market trading.
  • Equinor ASA (NYSE:EQNR) fell 3.6% to $23.66 in pre-market trading after gaining 4% on Friday.
  • Canadian Natural Resources Ltd (NYSE:CNQ) fell 3.4% to $33.15 in pre-market trading.
  • Xpeng Inc – ADR (NYSE:XPEV) slipped 3.3% to $19.75 in pre-market trading.
  • Two Harbors Investment Corp (NYSE:TWO) declined 3.2% to $10.24 in pre-market trading.
  • NetEase Inc (NASDAQ:NTES) fell 2.9% to $143.29 in pre-market trading. NetEase recently disclosed that Yingfeng Ding will retire from his position as executive vice president and head of the Interactive Entertainment Group, a part of NetEase's online games division.

