mF International, Theravance Biopharma And Other Big Stocks Moving Lower In Monday's Pre-Market Session

U.S. stock futures were higher this morning, with the Nasdaq 100 futures gaining more than 150 points on Monday.
Shares of mF International Limited (NASDAQ:MFI) fell sharply in pre-market trading.
mF International filed for mixed shelf.
mF International shares dipped 4.6% to $17.61 in pre-market trading.
Here are some other stocks moving lower in pre-market trading.
- SBC Medical Group Holdings Inc (NASDAQ:SBC) fell 18.9% to $3.51 in pre-market trading.
- Aimei Health Technology Co Ltd (NASDAQ:AFJK) declined 7.7% to $70.00 in pre-market trading.
- Theravance Biopharma Inc (NASDAQ:TBPH) dipped 6% to $17.07 in pre-market trading after declining 3% on Friday.
- Comcast Corp (NASDAQ:CMCSA) tumbled 4.6% to $28.18 in pre-market trading.
- Equinor ASA (NYSE:EQNR) fell 3.6% to $23.66 in pre-market trading after gaining 4% on Friday.
- Canadian Natural Resources Ltd (NYSE:CNQ) fell 3.4% to $33.15 in pre-market trading.
- Xpeng Inc – ADR (NYSE:XPEV) slipped 3.3% to $19.75 in pre-market trading.
- Two Harbors Investment Corp (NYSE:TWO) declined 3.2% to $10.24 in pre-market trading.
- NetEase Inc (NASDAQ:NTES) fell 2.9% to $143.29 in pre-market trading. NetEase recently disclosed that Yingfeng Ding will retire from his position as executive vice president and head of the Interactive Entertainment Group, a part of NetEase's online games division.
