December 31, 2025 8:26 AM 1 min read

Cybin, Xpeng And Other Big Stocks Moving Lower In Wednesday's Pre-Market Session

by Avi Kapoor Benzinga Staff Writer
U.S. stock futures were mostly lower this morning, with the Dow futures falling around 0.01% on Wednesday.

Shares of Cybin Inc (NYSE:CYBN) fell sharply in pre-market trading.

Cybin launched a $100 million at-the-market equity program with Cantor Fitzgerald.

Cybin shares tumbled 6.6% to $8.00 in pre-market trading.

Here are some other stocks moving lower in pre-market trading.

  • Jefferson Capital Inc (NASDAQ:JCAP) shares dipped 7.2% to $21.08 in pre-market trading.
  • SMX (Security Matters) PLC (NASDAQ:SMX) declined 6.8% to $47.95 in pre-market trading after dipping 39% on Tuesday.
  • Corcept Therapeutics Inc (NASDAQ:CORT) declined 5.5% to $66.35 in pre-market trading after falling 12% on Tuesday.
  • NovaBay Pharmaceuticals Inc (NYSE:NBY) fell 4.8% to $5.90 in pre-market trading.
  • Americas Gold and Silver Corporation (NYSE:USAS) fell 4.7% to $5.09 in pre-market trading.
  • Xpeng Inc – ADR (NYSE:XPEV) slipped 4.5% to $20.32 in pre-market trading after adding around 4% on Tuesday.
  • B&G Foods Inc (NYSE:BGS) fell 3.6% to $4.35 in pre-market trading.
  • Hecla Mining Co (NYSE:HL) fell 3.3% to $18.85 in pre-market trading.

