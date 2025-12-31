Cybin, Xpeng And Other Big Stocks Moving Lower In Wednesday's Pre-Market Session

U.S. stock futures were mostly lower this morning, with the Dow futures falling around 0.01% on Wednesday.
Shares of Cybin Inc (NYSE:CYBN) fell sharply in pre-market trading.
Cybin launched a $100 million at-the-market equity program with Cantor Fitzgerald.
Cybin shares tumbled 6.6% to $8.00 in pre-market trading.
Here are some other stocks moving lower in pre-market trading.
- Jefferson Capital Inc (NASDAQ:JCAP) shares dipped 7.2% to $21.08 in pre-market trading.
- SMX (Security Matters) PLC (NASDAQ:SMX) declined 6.8% to $47.95 in pre-market trading after dipping 39% on Tuesday.
- Corcept Therapeutics Inc (NASDAQ:CORT) declined 5.5% to $66.35 in pre-market trading after falling 12% on Tuesday.
- NovaBay Pharmaceuticals Inc (NYSE:NBY) fell 4.8% to $5.90 in pre-market trading.
- Americas Gold and Silver Corporation (NYSE:USAS) fell 4.7% to $5.09 in pre-market trading.
- Xpeng Inc – ADR (NYSE:XPEV) slipped 4.5% to $20.32 in pre-market trading after adding around 4% on Tuesday.
- B&G Foods Inc (NYSE:BGS) fell 3.6% to $4.35 in pre-market trading.
- Hecla Mining Co (NYSE:HL) fell 3.3% to $18.85 in pre-market trading.
Now Read This:
- Wall Street’s Most Accurate Analysts Give Their Take On 3 Financial Stocks With Over 10% Dividend Yields
Photo via Shutterstock
Market News and Data brought to you by Benzinga APIs
© 2025 Benzinga.com. Benzinga does not provide investment advice. All rights reserved.