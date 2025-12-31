Why Vanda Pharmaceuticals Shares Are Trading Higher By Around 18%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket

Shares of Vanda Pharmaceuticals Inc. (NASDAQ:VNDA) rose sharply in pre-market after the company announced U.S. Food and Drug Administration approval of NEREUS (tradipitant), an oral neurokinin-1 receptor antagonist, for the prevention of motion-induced vomiting in adults.

Vanda Pharmaceuticals shares jumped 17.5% to $8.26 in the pre-market trading session.

Here are some other stocks moving in pre-market trading.

Gainers

Aimei Health Technology Co Ltd (NASDAQ:AFJK) surged 61.6% to $133.00 in pre-market trading after jumping 89% on Tuesday.

Anghami Inc (NASDAQ:ANGH) rose 49.1% to $3.46 in pre-market trading following the release of the company's six-month results.

Oriental Rise Holdings Ltd (NASDAQ:ORIS) rose 42.6% to $1.74 in pre-market trading after the company announced a nonbinding letter of intent to acquire a controlling stake in Hubei Daguan Tea Industry Group Co. Ltd., a leading tea producer in Yingshan County, Hubei Province.

Northann Corp (NYSE:NCL) rose 39.7% to $0.27 in pre-market trading after dipping 15% on Tuesday.

Inspire Veterinary Partners Inc (NASDAQ:IVP) gained 35.4% to $0.068 in pre-market trading after climbing 18% on Tuesday.

iSpecimen Inc (NASDAQ:ISPC) rose 29.1% to $0.38 in pre-market trading. The biospecimen marketplace operator announced a $5.5 million private placement with accredited investors.

Direct Digital Holdings Inc (NASDAQ:DRCT) gained 28.4% to $0.077 in pre-market trading after jumping 12% on Tuesday.

A SPAC III Acquisition Corp (NASDAQ:ASPC) rose 25% to $34.84 in pre-market trading.

(NASDAQ:ASPC) rose 25% to $34.84 in pre-market trading. LI Bang International Corporation Inc (NASDAQ:LBGJ) gained 24.5% to $0.66 in pre-market trading after declining around 13% on Tuesday.

Losers

Profusa Inc (NASDAQ:PFSA) fell 14.5% to $0.10 in pre-market trading after the company announced the restructuring of its debt and a reduction in potential shareholder dilution, sparking a wave of speculative buying for the digital health company.

ATIF Holdings Ltd (NASDAQ:ZBAI) fell 12.1% to $5.21 in pre-market trading. ATIF Holdings filed for mixed shelf of up to $500 million.

Fitell Corp (NASDAQ:FTEL) fell 12.1% to $0.60 in pre-market trading.

Brenmiller Energy Ltd (NASDAQ:BNRG) dipped 11.8% to $0.54 in pre-market trading after declining 24% on Tuesday.

Akari Therapeutics PLC (NASDAQ:AKTX) fell 11.1% to $0.24 in pre-market trading.

Intercont (Cayman) Ltd (NASDAQ:NCT) declined 8.7% to $0.20 in pre-market trading after dipping over 4% on Tuesday.

Antelope Enterprise Holdings Ltd (NASDAQ:AEHL) dipped 8.3% to $2.00 in pre-market trading after gaining 92% on Tuesday.

Milestone Scientific Inc (NYSE:MLSS) fell 8.6% to $0.25 in pre-market trading after dipping over 5% on Tuesday.

c (NYSE:MLSS) fell 8.6% to $0.25 in pre-market trading after dipping over 5% on Tuesday. Jefferson Capital Inc (NASDAQ:JCAP) shares dipped 7.2% to $21.08 in pre-market trading.

Cybin Inc (NYSE:CYBN) tumbled 6.6% to $8.00 in pre-market trading. Cybin launched a $100 million at-the-market equity program with Cantor Fitzgerald.

