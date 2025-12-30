Ryvyl, NeoGenomics And Other Big Stocks Moving Lower In Tuesday's Pre-Market Session

U.S. stock futures were mostly flat this morning, with the Dow futures gaining around 0.01% on Tuesday.

Shares of Ryvyl Inc (NASDAQ:RVYL) fell sharply in pre-market trading after the company announced a 1-for-35 reverse stock split to regain Nasdaq $1 minimum bid compliance.

Ryvyl shares tumbled 14.4% to $0.13 in pre-market trading.

Here are some other stocks moving lower in pre-market trading.

Mink Therapeutics Inc (NASDAQ:INKT) dipped 13.4% to $10.50 in pre-market trading.

(NASDAQ:NEO) declined 7.1% to $11.43 in pre-market trading. NeoGenomics named diagnostics and lab services industry veteran John P. “Jack” Kenny to its Board of Directors. CryoPort Inc (NASDAQ:CYRX) tumbled 5% to $9.10 in pre-market trading.

(NYSE:AGL) slipped 4.3% to $0.7060 in pre-market trading. Global Business Travel Group, Inc . (NASDAQ:GBTG) fell 3.1% to $7.45 in pre-market trading.

(NYSE:AMBQ) slipped 2.6% to $28.40 in pre-market trading. Yum China Holdings, Inc. (NYSE:YUMC) fell 2.1% to $47.50 in pre-market trading.

