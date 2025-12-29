key stock movers
December 29, 2025 4:58 AM 3 min read

Why Bolt Projects Holdings Shares Are Trading Higher By Over 28%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket

by Avi Kapoor Benzinga Staff Writer
Shares of Bolt Projects Holdings Inc (NASDAQ:BSLK) rose sharply in pre-market trading after the company announced preliminary fiscal 2025 results and updated its fiscal 2026 guidance.

Bolt Projects raised its FY2026 sales guidance from $9.000 million to $11.000 million. The company said it sees fourth-quarter sales of $2.700 million.

Bolt Projects Holdings shares jumped 28.2% to $1.73 in the pre-market trading session.

Here are some other stocks moving in pre-market trading.

Gainers

  • Republic Power Group Limited (NASDAQ:RPGL) surged 81.4% to $0.4777 in pre-market trading.
  • Fitell Corp (NASDAQ:FTEL) rose 42.3% to $1.04 in pre-market trading. Fitell, on Friday, announced an interim dividend and shareholder loyalty program.
  • Antelope Enterprise Holdings Ltd (NASDAQ:AEHL) rose 38% to $1.78 in pre-market trading after declining 12% on Friday.
  • DigitalBridge Group Inc (NYSE:DBRG) gained 36.7% to $19.00 in pre-market trading after Bloomberg reported that SoftBank is nearing a deal for the company.
  • Cypherpunk Technologies Inc (NASDAQ:CYPH) gained 17.5% to $1.41 in pre-market.
  • Davis Commodities Ltd (NASDAQ:DTCK) rose 16.8% to $0.46 in pre-market trading after jumping 66% on Friday. The Singapore-based agricultural commodity trader, last week, reported revenue of $95 million for the six months that ended June 30, up 42.1% from $66.9 million a year earlier, according to the company’s statement.
  • VolitionRX Ltd (NYSE:VNRX) rose 12.8% to $0.28 in pre-market trading. D. Boral Capital analyst Jason Kolbert recently maintained VolitionRX with a Buy and lowered the price target from $5 to $3.
  • Palisade Bio Inc (NASDAQ:PALI) gained 8% to $2.32 in pre-market trading.
  • Vanda Pharmaceuticals Inc. (NASDAQ:VNDA) rose 7.1% to $7.54 in pre-market trading. Vanda recently announced the submission of Biologics License Application to the FDA for Imsidolimab for the treatment of generalized pustular psoriasis.

Losers

  • ECD Automotive Design Inc (NASDAQ:ECDA) fell 17% to $0.96 in pre-market trading after rising 47% on Friday. ECD Auto Design announced on Friday a major expansion of its 2026 product lineup, encompassing heritage-inspired coupes, classic SUVs, and modern lifestyle 4x4s.
  • WF Holding Ltd (NASDAQ:WFF) fell 17.8% to $0.60 in pre-market trading after jumping 32% on Friday.
  • Emerson Radio Corp (NYSE:MSN) fell 14.4% to $0.35 in pre-market trading.
  • SRx Health Solutions Inc (NYSE:SRXH) fell 11% to $0.25 in pre-market trading after jumping over 8% on Friday.
  • Kaixin Holdings (NASDAQ:KXIN) dipped 12% to $5.28 in pre-market trading after gaining 27% on Friday.
  • A SPAC III Acquisition Corp (NASDAQ:ASPC) fell 11.7% to $21.21 in pre-market trading after jumping 79% on Friday.
  • Huadi International Group Co., Ltd. (NASDAQ:HUDI) dipped 9.1% to $1.05 in pre-market trading after declining 4% on Friday.
  • CID HoldCo Inc (NASDAQ:DAIC) declined 7.7% to $0.58 in pre-market trading after dipping over 15% on Friday.
  • Alvotech SA (NASDAQ:ALVO) shares dipped 6.8% to $4.90 in pre-market trading.
  • Sigma Lithium Corp (NASDAQ:SGML) tumbled 5.5% to $13.70 in pre-market trading after gaining 7% on Friday.

Photo via Shutterstock

