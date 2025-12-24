SeaStar Medical, Jet.AI And Other Big Stocks Moving Lower In Wednesday's Pre-Market Session

U.S. stock futures were mostly lower this morning, with the Nasdaq 100 futures slipping around 0.1% on Wednesday.
Shares of SeaStar Medical Holding Corp (NASDAQ:ICU) fell sharply in pre-market trading after the company announced a 1-for-10 reverse split.
SeaStar Medical Holding shares dipped 9.5% to $0.21 in pre-market trading.
Here are some other stocks moving lower in pre-market trading.
- Coincheck Group NV (NASDAQ:CNCK) dipped 11% to $2.28 in pre-market trading.
- Ascent Solar Technologies, Inc. (NASDAQ:ASTI) dipped 7.6% to $4.67 in pre-market trading after jumping 30% on Tuesday.
- Jet.AI Inc (NASDAQ:JTAI) fell 5.3% to $0.82 in pre-market trading after declining 28% on Tuesday. The company announced a planned joint venture with Choo Choo Express to develop 50-mw data center campus in Nevada.
- Lifestance Health Group Inc (NASDAQ:LFST) declined 3.7% to $6.80 in pre-market trading.
- Precision Drilling Corp (NYSE:PDS) fell 3.3% to $66.96 in pre-market trading.
- Vasta Platform Ltd (NASDAQ:VSTA) declined 3.1% to $4.80 in pre-market trading.
Now Read This:
Photo via Shutterstock
Market News and Data brought to you by Benzinga APIs
© 2025 Benzinga.com. Benzinga does not provide investment advice. All rights reserved.