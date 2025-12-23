Why ZIM Integrated Shipping Services Shares Are Trading Higher By Around 8%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket

Shares of ZIM Integrated Shipping Services Ltd (NYSE:ZIM) rose sharply in pre-market trading after the company provided an update on an ongoing strategic review.

ZIM Integrated Shipping said it received multiple competitive proposals from strategic parties to acquire all outstanding shares of the company. ZIM's board is currently evaluating the proposals to provide significant value to shareholders.

ZIM shares jumped 7.6% to $21.38 in the pre-market trading session.

Here are some other stocks moving in pre-market trading.

Gainers

Vivakor inc (NASDAQ:VIVK) surged 39.7% to $0.086 in pre-market trading after declining 17% on Monday. Vivakor signed a non-binding LOI to acquire Coyote Oilfield Services.

(NASDAQ:VIVK) surged 39.7% to $0.086 in pre-market trading after declining 17% on Monday. Vivakor signed a non-binding LOI to acquire Coyote Oilfield Services. reAlpha Tech Corp (NASDAQ:AIRE) surged 37.1% to $0.64 in pre-market trading as the company announced plans to acquire InstaMortgage for $8.5 million.

(NASDAQ:AIRE) surged 37.1% to $0.64 in pre-market trading as the company announced plans to acquire InstaMortgage for $8.5 million. Cemtrex Inc (NASDAQ:CETX) rose 30.3% to $3.95 in pre-market trading after jumping 32% on Monday.

(NASDAQ:CETX) rose 30.3% to $3.95 in pre-market trading after jumping 32% on Monday. INNEOVA Holdings Ltd (NASDAQ:INEO) rose 21.5% to $0.64 in pre-market trading.

(NASDAQ:INEO) rose 21.5% to $0.64 in pre-market trading. ATIF Holdings Ltd (NASDAQ:ZBAI) gained 17.7% to $9.38 in pre-market trading.

(NASDAQ:ZBAI) gained 17.7% to $9.38 in pre-market trading. BeyondSpring Inc. (NASDAQ:BYSI) shares jumped 15.7% to $2.20 in pre-market trading after dipping 19% on Monday.

(NASDAQ:BYSI) shares jumped 15.7% to $2.20 in pre-market trading after dipping 19% on Monday. Solo Brands Inc (NYSE:SBDS) rose 13.4% to $7.95 in pre-market trading after gaining 5% on Monday.

(NYSE:SBDS) rose 13.4% to $7.95 in pre-market trading after gaining 5% on Monday. Emerson Radio Corp . (NYSE:MSN) gained 12.3% to $0.4382 in pre-market trading after declining around 7% on Monday.

. (NYSE:MSN) gained 12.3% to $0.4382 in pre-market trading after declining around 7% on Monday. Neumora Therapeutics Inc (NASDAQ:NMRA) gained 10.5% to $2.00 in pre-market after adding 3% on Monday

Losers

Sidus Space Inc (NASDAQ:SIDU) fell 38.4% to $1.41 in pre-market trading after the company reported pricing of public offering.

(NASDAQ:SIDU) fell 38.4% to $1.41 in pre-market trading after the company reported pricing of public offering. Haoxin Holdings Ltd (NASDAQ:HXHX) fell 38% to $0.80 in pre-market trading after jumping around 274% on Monday.

(NASDAQ:HXHX) fell 38% to $0.80 in pre-market trading after jumping around 274% on Monday. Starfighters Space Inc (NYSE:FJET) tumbled 23.2% to $24.19 in pre-market trading after gaining more than 370% on Monday post-IPO volatility.

(NYSE:FJET) tumbled 23.2% to $24.19 in pre-market trading after gaining more than 370% on Monday post-IPO volatility. IGC Pharma Inc (NYSE:IGC) fell 18.1% to $0.25 in pre-market trading.

(NYSE:IGC) fell 18.1% to $0.25 in pre-market trading. Impact Biomedical Inc (NYSE:IBO) fell 17.5% to $0.46 in pre-market trading after declining 8% on Monday.

(NYSE:IBO) fell 17.5% to $0.46 in pre-market trading after declining 8% on Monday. Paranovus Entertainment Technology Ltd (NASDAQ:PAVS) declined 15.3% to $1.72 in pre-market trading after the company received Nasdaq delisting notification.

(NASDAQ:PAVS) declined 15.3% to $1.72 in pre-market trading after the company received Nasdaq delisting notification. Mega Fortune Co Ltd (NASDAQ:MGRT) dipped 15.3% to $10.50 in pre-market trading after gaining more than 70% on Monday.

(NASDAQ:MGRT) dipped 15.3% to $10.50 in pre-market trading after gaining more than 70% on Monday. ECD Automotive Design Inc (NASDAQ:ECDA) shares dipped 15.3% to $0.16 in pre-market trading after announcing a 1-for-5 reverse stock split.

(NASDAQ:ECDA) shares dipped 15.3% to $0.16 in pre-market trading after announcing a 1-for-5 reverse stock split. CapsoVision Inc (NASDAQ:CV) dipped 5.6% to $12.35 in pre-market trading.

(NASDAQ:CV) dipped 5.6% to $12.35 in pre-market trading. Rocket Lab Corp (NASDAQ:RKLB) fell 5.3% to $73.46 in pre-market trading. Rocket Lab shares jumped 10% on Monday after the company announced it launched its 21st Electron rocket of the year to deploy the latest satellite to space for multi-launch customer Institute for Q-shu Pioneers of Space.

Photo via Shutterstock