Close up of Honeywell ground sign is seen in Tempe, Arizona
December 22, 2025 8:05 AM 1 min read

Honeywell, Intuitive Machines And Other Big Stocks Moving Lower In Monday's Pre-Market Session

by Avi Kapoor Benzinga Staff Writer
U.S. stock futures were higher this morning, with the Nasdaq 100 futures gaining around 100 points on Monday.

Shares of Honeywell International Inc (NASDAQ:HON) fell in pre-market trading.

Honeywell confirmed that its Advanced Materials business unit will be discontinued and updated its full-year guidance.

Honeywell lowered its FY2025 adjusted EPS guidance from $10.60-$10.70 to $9.70-$9.80 and cut its sales guidance from $40.700 billion-$40.900 billion to $37.500 billion-$37.700 billion.

Honeywell International shares declined 2.1% to $195.00 in pre-market trading.

Here are some other stocks moving lower in pre-market trading.

  • DBV Technologies S.A. (NASDAQ:DBVT) dipped 8.3% to $20.88 in pre-market trading after gaining more than 5% on Friday.
  • CureVac N.V. (NASDAQ:CVAC) dipped 3.6% to $4.01 in pre-market trading after declining 3% on Friday.
  • CapsoVision Inc (NASDAQ:CV) fell 3.4% to $12.78 in pre-market trading after surging 25% on Friday.
  • Regencell Bioscience Holdings Limited (NASDAQ:RGC) fell 3% to $19.25 in pre-market trading after gaining 5% on Friday.
  • Alumis Inc (NASDAQ:ALMS) fell 2.5% to $11.01 in pre-market trading.
  • Infosys Ltd (NYSE:INFY) fell 2.1% to $19.79 in pre-market trading after adding 5% on Friday.
  • Intuitive Machines Inc (NASDAQ:LUNR) fell 2% to $14.65 in pre-market trading. On Friday, Keybanc analyst Michael Leshock initiated coverage on Intuitive Machines with an Overweight rating and announced a price target of $20.
  • Fresh Del Monte Produce Inc (NYSE:FDP) slipped 1.5% to $36.98 in pre-market trading after declining 3% on Friday.

Photo via Shutterstock

