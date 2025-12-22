Honeywell, Intuitive Machines And Other Big Stocks Moving Lower In Monday's Pre-Market Session

U.S. stock futures were higher this morning, with the Nasdaq 100 futures gaining around 100 points on Monday.

Shares of Honeywell International Inc (NASDAQ:HON) fell in pre-market trading.

Honeywell confirmed that its Advanced Materials business unit will be discontinued and updated its full-year guidance.

Honeywell lowered its FY2025 adjusted EPS guidance from $10.60-$10.70 to $9.70-$9.80 and cut its sales guidance from $40.700 billion-$40.900 billion to $37.500 billion-$37.700 billion.

Honeywell International shares declined 2.1% to $195.00 in pre-market trading.

Here are some other stocks moving lower in pre-market trading.

DBV Technologies S.A. (NASDAQ:DBVT) dipped 8.3% to $20.88 in pre-market trading after gaining more than 5% on Friday.

CureVac N.V. (NASDAQ:CVAC) dipped 3.6% to $4.01 in pre-market trading after declining 3% on Friday.

CapsoVision Inc (NASDAQ:CV) fell 3.4% to $12.78 in pre-market trading after surging 25% on Friday.

Regencell Bioscience Holdings Limited (NASDAQ:RGC) fell 3% to $19.25 in pre-market trading after gaining 5% on Friday.

Alumis Inc (NASDAQ:ALMS) fell 2.5% to $11.01 in pre-market trading.

Infosys Ltd (NYSE:INFY) fell 2.1% to $19.79 in pre-market trading after adding 5% on Friday.

(NYSE:INFY) fell 2.1% to $19.79 in pre-market trading after adding 5% on Friday. Intuitive Machines Inc (NASDAQ:LUNR) fell 2% to $14.65 in pre-market trading. On Friday, Keybanc analyst Michael Leshock initiated coverage on Intuitive Machines with an Overweight rating and announced a price target of $20.

Fresh Del Monte Produce Inc (NYSE:FDP) slipped 1.5% to $36.98 in pre-market trading after declining 3% on Friday.

