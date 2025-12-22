Why Clearwater Analytics Shares Are Trading Higher By Around 8%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket

Shares of Clearwater Analytics Holdings, Inc. (NYSE:CWAN) rose sharply in pre-market trading.

A consortium of private equity firms, led by Permira and Warburg Pincus, announced a deal to buy investment and accounting software company Clearwater Analytics on Sunday, for about $8.4 billion, including debt.

Clearwater Analytics shares jumped 7.6% to $23.93 in the pre-market trading session.

Here are some other stocks moving in pre-market trading.

Gainers

Autozi Internet Technology (Global) Ltd. (NASDAQ:AZI) surged 60% to $4.00 in pre-market trading. Autozi Internet Technology shares jumped 64% on Friday after the company announced its strategic investor confirmed a $90 million initial equity investment.

(NASDAQ:AZI) surged 60% to $4.00 in pre-market trading. Autozi Internet Technology shares jumped 64% on Friday after the company announced its strategic investor confirmed a $90 million initial equity investment. Datavault AI Inc . (NASDAQ:DVLT) surged 34.8% to $1.31 in pre-market trading. Datavault AI announced issuance of two foundational U.S. patents advancing blockchain-driven content licensing and tokenized monetization.

. (NASDAQ:DVLT) surged 34.8% to $1.31 in pre-market trading. Datavault AI announced issuance of two foundational U.S. patents advancing blockchain-driven content licensing and tokenized monetization. Vision Marine Technologies Inc. (NASDAQ:VMAR) rose 30.3% to $0.3270 in pre-market trading.Vision Marine Technologies announced closing of public offering on Friday.

(NASDAQ:VMAR) rose 30.3% to $0.3270 in pre-market trading.Vision Marine Technologies announced closing of public offering on Friday. Sidus Space, Inc. (NASDAQ:SIDU) rose 20.7% to $1.40 in pre-market trading after jumping 35% on Friday.

(NASDAQ:SIDU) rose 20.7% to $1.40 in pre-market trading after jumping 35% on Friday. Hycroft Mining Holding Corporation (NASDAQ:HYMC) gained 14.2% to $18.77 in pre-market trading after gaining 7% on Friday.

(NASDAQ:HYMC) gained 14.2% to $18.77 in pre-market trading after gaining 7% on Friday. Tharimmune, Inc . (NASDAQ:THAR) gained 14.2% to $2.65 in pre-market trading after adding around 5% on Friday.

. (NASDAQ:THAR) gained 14.2% to $2.65 in pre-market trading after adding around 5% on Friday. Creative Media & Community Trust Corporation (NASDAQ:CMCT) shares jumped 13.2% to $3.61 in pre-market trading after gaining 7% on Friday.

(NASDAQ:CMCT) shares jumped 13.2% to $3.61 in pre-market trading after gaining 7% on Friday. Digital Ally, Inc. (NASDAQ:DGLY) rose 10.4% to $0.80 in pre-market trading after falling 11% on Friday.

(NASDAQ:DGLY) rose 10.4% to $0.80 in pre-market trading after falling 11% on Friday. ABIVAX Société Anonyme (NASDAQ:ABVX) gained 10.2% to $126.64 in pre-market.

Losers

Luminar Technologies, Inc. (NASDAQ:LAZR) fell 54.8% to $0.2728 in pre-market trading after jumping around 175% on Friday. Luminar Technologies, last week, announced that it initiated voluntary Chapter 11 proceedings to pursue court-supervised sale processes for its core businesses.

(NASDAQ:LAZR) fell 54.8% to $0.2728 in pre-market trading after jumping around 175% on Friday. Luminar Technologies, last week, announced that it initiated voluntary Chapter 11 proceedings to pursue court-supervised sale processes for its core businesses. Mint Incorporation Limited (NASDAQ:MIMI) fell 14.4% to $0.41 in pre-market trading after jumping more than 75% on Friday.

(NASDAQ:MIMI) fell 14.4% to $0.41 in pre-market trading after jumping more than 75% on Friday. Amesite Inc. (NASDAQ:AMST) tumbled 12.8% to $2.32 in pre-market trading after gaining more than 15% on Friday.

(NASDAQ:AMST) tumbled 12.8% to $2.32 in pre-market trading after gaining more than 15% on Friday. Culp, Inc. (NYSE:CULP) fell 10.1% to $3.11 in pre-market trading. Culp recently reported mixed second-quarter financial results.

(NYSE:CULP) fell 10.1% to $3.11 in pre-market trading. Culp recently reported mixed second-quarter financial results. Rising Dragon Acquisition Corp. (NASDAQ:RDAC) declined 9.5% to $9.42 in pre-market trading. The company announced a trust amendment reducing its monthly extension fee.

(NASDAQ:RDAC) declined 9.5% to $9.42 in pre-market trading. The company announced a trust amendment reducing its monthly extension fee. Hyperscale Data, Inc . (NYSE:GPUS) fell 9.2% to $0.2335 in pre-market trading after announcing “at-the-market” offering of common stock.

. (NYSE:GPUS) fell 9.2% to $0.2335 in pre-market trading after announcing “at-the-market” offering of common stock. DBV Technologies S.A. (NASDAQ:DBVT) dipped 8.3% to $20.88 in pre-market trading after gaining more than 5% on Friday.

(NASDAQ:DBVT) dipped 8.3% to $20.88 in pre-market trading after gaining more than 5% on Friday. Vivakor, Inc. (NASDAQ:VIVK) shares dipped 7.8% to $0.0688 in pre-market trading.

(NASDAQ:VIVK) shares dipped 7.8% to $0.0688 in pre-market trading. CureVac N.V. (NASDAQ:CVAC) dipped 3.6% to $4.01 in pre-market trading after declining 3% on Friday.

(NASDAQ:CVAC) dipped 3.6% to $4.01 in pre-market trading after declining 3% on Friday. Regencell Bioscience Holdings Limited (NASDAQ:RGC) fell 3% to $19.25 in pre-market trading after gaining 5% on Friday.

Now Read This:

Photo via Shutterstock