Movers
December 15, 2025 4:54 AM 3 min read

Why MindWalk Holdings Shares Are Trading Higher By Around 11%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket

by Avi Kapoor Benzinga Staff Writer
Shares of MindWalk Holdings Corp. (NASDAQ:HYFT) rose sharply in pre-market trading ahead of quarterly earnings.

Wall Street expects MindWalk to report a quarterly loss of 1 cent per share on revenue of $4.00 million before the opening bell, according to data from Benzinga Pro.

MindWalk Holdings shares jumped 11.3% to $1.97 in the pre-market trading session.

Here are some other stocks moving in pre-market trading.

Gainers

  • Oriental Culture Holding LTD (NASDAQ:OCG) gained 61.4% to $0.3550 in pre-market trading after dipping more than 75% on Friday.
  • AMC Robotics Corporation (NASDAQ:AMCI) surged 57.2% to $4.26 in pre-market trading after declining 44% on Friday.
  • WORK Medical Technology Group LTD (NASDAQ:WOK) rose 44.4% to $0.1559 in pre-market trading after falling 36% on Friday.
  • cbdMD, Inc. (NASDAQ:YCBD) rose 20% to $1.44 in pre-market trading after jumping 90% on Friday.
  • Ascent Solar Technologies, Inc. (NASDAQ:ASTI) gained 16.7% to $3.64 in pre-market trading after declining 5% on Friday.
  • Kyverna Therapeutics Inc (NASDAQ:KYTX) surged 16.1% to $10.20 in pre-market trading. Kyverna prepares to announce topline registrational Phase 2 data for KYV-101 in stiff person syndrome.
  • Hydrofarm Holdings Group Inc (NASDAQ:HYFM) shares jumped 15.5% to $2.40 in pre-market trading after gaining 36% on Friday.
  • Sequans Communications SA ADR (NYSE:SQNS) gained 14.3% to $6.80 in pre-market trading after declining 5% on Friday.
  • ZIM Integrated Shipping Services Ltd (NYSE:ZIM) rose 6.6% to $19.99 in pre-market trading.

Losers

  • iRobot Corp (NASDAQ:IRBT) fell 82.4% to $0.76 in pre-market trading after the company announced a strategic transaction with Picea to strengthen financial position and support long-term growth.
  • Agencia Comercial Spirits Ltd (NASDAQ:AGCC) tumbled 20.6% to $8.00 in pre-market trading.
  • CCH Holdings Ltd (NASDAQ:CCHH) fell 20.6% to $2.10 in pre-market trading after declining around 82% on Friday.
  • Neo-Concept International Grp Hldngs Ltd (NASDAQ:NCI) fell 17.2% to $1.59 in pre-market trading after surging 55% on Friday.
  • Tiziana Life Sciences Ltd – ADR (NASDAQ:TLSA) fell 15.2% to $1.51 in pre-market trading. Tiziana Life Sciences filed for common stock offering.
  • TryHard Holdings Ltd (NASDAQ:THH) dipped 15.2% to $13.16 in pre-market trading after jumping 58% on Friday.
  • Site Centers Corp (NYSE:SITC) declined 13.4% to $6.33 in pre-market trading.
  • Beyondspring Inc (NASDAQ:BYSI) shares dipped 10% to $1.90 in pre-market trading after declining 3% on Friday.
  • Exicure Inc (NASDAQ:XCUR) dipped 8.7% to $5.80 in pre-market trading after gaining 5% on Friday.
  • CapsoVision Inc (NASDAQ:CV) fell 6.4% to $12.03 in pre-market trading after declining around 11% on Friday.

Photo via Shutterstock

