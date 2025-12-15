Why MindWalk Holdings Shares Are Trading Higher By Around 11%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket

Shares of MindWalk Holdings Corp. (NASDAQ:HYFT) rose sharply in pre-market trading ahead of quarterly earnings.
Wall Street expects MindWalk to report a quarterly loss of 1 cent per share on revenue of $4.00 million before the opening bell, according to data from Benzinga Pro.
MindWalk Holdings shares jumped 11.3% to $1.97 in the pre-market trading session.
Here are some other stocks moving in pre-market trading.
Gainers
- Oriental Culture Holding LTD (NASDAQ:OCG) gained 61.4% to $0.3550 in pre-market trading after dipping more than 75% on Friday.
- AMC Robotics Corporation (NASDAQ:AMCI) surged 57.2% to $4.26 in pre-market trading after declining 44% on Friday.
- WORK Medical Technology Group LTD (NASDAQ:WOK) rose 44.4% to $0.1559 in pre-market trading after falling 36% on Friday.
- cbdMD, Inc. (NASDAQ:YCBD) rose 20% to $1.44 in pre-market trading after jumping 90% on Friday.
- Ascent Solar Technologies, Inc. (NASDAQ:ASTI) gained 16.7% to $3.64 in pre-market trading after declining 5% on Friday.
- Kyverna Therapeutics Inc (NASDAQ:KYTX) surged 16.1% to $10.20 in pre-market trading. Kyverna prepares to announce topline registrational Phase 2 data for KYV-101 in stiff person syndrome.
- Hydrofarm Holdings Group Inc (NASDAQ:HYFM) shares jumped 15.5% to $2.40 in pre-market trading after gaining 36% on Friday.
- Sequans Communications SA ADR (NYSE:SQNS) gained 14.3% to $6.80 in pre-market trading after declining 5% on Friday.
- ZIM Integrated Shipping Services Ltd (NYSE:ZIM) rose 6.6% to $19.99 in pre-market trading.
Losers
- iRobot Corp (NASDAQ:IRBT) fell 82.4% to $0.76 in pre-market trading after the company announced a strategic transaction with Picea to strengthen financial position and support long-term growth.
- Agencia Comercial Spirits Ltd (NASDAQ:AGCC) tumbled 20.6% to $8.00 in pre-market trading.
- CCH Holdings Ltd (NASDAQ:CCHH) fell 20.6% to $2.10 in pre-market trading after declining around 82% on Friday.
- Neo-Concept International Grp Hldngs Ltd (NASDAQ:NCI) fell 17.2% to $1.59 in pre-market trading after surging 55% on Friday.
- Tiziana Life Sciences Ltd – ADR (NASDAQ:TLSA) fell 15.2% to $1.51 in pre-market trading. Tiziana Life Sciences filed for common stock offering.
- TryHard Holdings Ltd (NASDAQ:THH) dipped 15.2% to $13.16 in pre-market trading after jumping 58% on Friday.
- Site Centers Corp (NYSE:SITC) declined 13.4% to $6.33 in pre-market trading.
- Beyondspring Inc (NASDAQ:BYSI) shares dipped 10% to $1.90 in pre-market trading after declining 3% on Friday.
- Exicure Inc (NASDAQ:XCUR) dipped 8.7% to $5.80 in pre-market trading after gaining 5% on Friday.
- CapsoVision Inc (NASDAQ:CV) fell 6.4% to $12.03 in pre-market trading after declining around 11% on Friday.
