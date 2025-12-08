Meihua International Medical Technologies, Fly-E Group And Other Big Stocks Moving Lower In Monday's Pre-Market Session

U.S. stock futures were mixed this morning, with the Dow futures falling around 0.1% on Monday.
Shares of Meihua International Medical Technologies Co., Ltd. (NASDAQ:MHUA) fell sharply in pre-market trading after the company announced that it will be delisted from the Nasdaq.
Meihua International Medical Technologies shares dipped 32.9% to $9.41 in pre-market trading.
Here are some other stocks moving lower in pre-market trading.
- SMX (Security Matters) Public Limited Company (NASDAQ:SMX) shares dipped 17.2% to $275.00 in pre-market trading after jumping 135% on Friday.
- Gulf Resources, Inc. (NASDAQ:GURE) shares declined 16.1% to $6.87 in pre-market trading after declining 4% on Friday.
- Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc. (NASDAQ:WHLR) fell 16.1% to $5.35 in pre-market trading after surging 98% on Friday.
- Fly-E Group, Inc. (NASDAQ:FLYE) declined 14.4% to $7.08 in pre-market trading. Fly-E Group announced receipt of delinquency notice from Nasdaq regarding delayed Form 10-Q.
- Ecarx Holdings Inc. (NASDAQ:ECX) fell 9.1% to $1.91 in pre-market trading after gaining 8% on Friday.
- Arteris Inc (NASDAQ:AIP) fell 7.1% to $16.30 in pre-market trading.
- Veracyte Inc (NASDAQ:VCYT) fell 5.7% to $42.06 in pre-market trading after declining 6% on Friday.
- Chagee Holdings Ltd (NASDAQ:CHA) shares declined 4.6% to $13.91 in pre-market trading.
- PureTech Health PLC (NASDAQ:PRTC) fell 4.2% to $17.30 in pre-market trading. PureTech announced successful end-of-Phase 2 meeting with the FDA for Deupirfenidone (LYT-100) in Idiopathic Pulmonary Fibrosis.
- PepGen Inc (NASDAQ:PEPG) declined 3.9% to $5.23 in pre-market trading.
