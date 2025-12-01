CleanSpark, Cipher Mining, Bitdeer Technologies And Other Big Stocks Moving Lower In Monday's Pre-Market Session

U.S. stock futures were lower this morning, with the Dow futures falling around 200 points on Monday.
Shares of CleanSpark Inc (NASDAQ:CLSK) fell sharply in pre-market trading.
Shares of crypto-linked stocks traded lower after Bitcoin fell below $86,000.
CleanSpark shares tumbled 7.7% to $13.93 in pre-market trading.
Here are some other stocks moving lower in pre-market trading.
- Columbus Circle Capital I Corp (NASDAQ:BRR) dipped 19.2% to $8.20 in pre-market trading.
- Vaxcyte Inc (NASDAQ:PCVX) shares dipped 11.6% to $43.87 in pre-market trading.
- Jiayin Group Inc – ADR (NASDAQ:JFIN) shares tumbled 10.8% to $6.36 in pre-market trading.
- CEA Industries Inc (NASDAQ:BNC) declined 9.2% to $6.54 in pre-market trading after gaining more than 20% on Friday.
- TryHard Holdings Ltd (NASDAQ:THH) fell 9.1% to $12.53 in pre-market trading after gaining 10% on Friday.
- Bitfarms Ltd (NASDAQ:BITF) declined 8.9% to $3.17 in pre-market trading.
- Coupang Inc (NYSE:CPNG) shares fell 8.7% to $25.71 in pre-market trading.
- Pegasystems Inc (NASDAQ:PEGA) declined 8.1% to $50.36 in pre-market trading.
- Cipher Mining Inc (NASDAQ:CIFR) fell 7.7% to $18.79 in pre-market trading. Shares of crypto-linked stocks traded lower after Bitcoin fell below $86,000.
- Bitdeer Technologies Group (NASDAQ:BTDR) declined 7.3% to $12.40 in pre-market trading. Shares of crypto-linked stocks traded lower after Bitcoin fell below $86,000.
