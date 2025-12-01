Why Vision Marine Technologies Shares Are Trading Higher By Over 10%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket

Shares of Vision Marine Technologies Inc (NASDAQ:VMAR) rose sharply in pre-market trading after the company announced financial results for the fiscal year ended Aug. 31, 2025 and highlighted strategic expansion following Nautical Ventures acquisition.

Between the date of acquisition on June 20, 2025, and the end of the company's fiscal year on Aug. 31, 2025, Nautical Ventures recorded revenue of $12.8 million and gross profit of $4.7 million.

Vision Marine Technologies shares jumped 10.5% to $1.36 in the pre-market trading session.

Here are some other stocks moving in pre-market trading.

Gainers

WEBUY GLOBAL LTD. (NASDAQ:WBUY) gained 62.1% to $2.56 in pre-market trading after rising 5% on Friday.

Direct Digital Holdings, Inc. (NASDAQ:DRCT) surged 60.6% to $0.1851 in pre-market trading after dipping 22% on Friday.

INVO Fertility, Inc. (NASDAQ:IVF) gained 24.7% to $2.80 in pre-market trading. INVO Fertility announced plans to acquire Family Beginnings Clinic.

New Fortress Energy In c. (NASDAQ:NFE) rose 19.7% to $1.46 in pre-market trading. New Fortress Energy recently said that if its strategic alternatives process is unsuccessful, it may need to pursue additional restructuring initiatives, including possible out-of-court or in-court proceedings in the U.K. or U.S.

XTL Biopharmaceuticals Ltd. (NASDAQ:XTLB) rose 17.7% to $0.9763 in pre-market trading after gaining 4% on Friday.

ProPhase Labs, Inc. (NASDAQ:PRPH) gained 17.3% to $0.2435 in pre-market trading after rising 14% on Friday.

Safe & Green Holdings Corp. (NASDAQ:SGBX) rose 13.5% to $3.70 in pre-market trading after falling 16% on Friday.

Vsee Health Inc (NASDAQ:VSEE) shares jumped 12.5% to $0.63 in pre-market trading after adding around 4% on Friday.

(NASDAQ:VSEE) shares jumped 12.5% to $0.63 in pre-market trading after adding around 4% on Friday. Canadian Solar Inc. (NASDAQ:CSIQ) gained 9% to $29.60 in pre-market trading.

Losers

SMX (Security Matters) PLC (NASDAQ:SMX) tumbled 24.6% to $46.00 in pre-market trading. SMX shares jumped more than 250% on Friday after the company issued multiple press releases framing its technology as a solution for global trade security.

S pringview Holdings Ltd (NASDAQ:SPHL) declined 20.7% to $0.36 in pre-market trading. Springview, last week, announced a 1-for-8 reverse share split, effective Dec. 2.

Columbus Circle Capital I Corp (NASDAQ:BRR) dipped 19.2% to $8.20 in pre-market trading.

Check Cap Ltd (NASDAQ:MBAI) shares dipped 17.7% to $1.54 in pre-market trading after gaining 16% on Friday.

Pasithea Therapeutics Corp (NASDAQ:KTTA) fell 15.6% to $1.23 in pre-market trading. Pasithea Therapeutics shares surged 38% on Friday after the company priced an 80 million-share public offering at $0.75 per share.

Aditxt Inc (NASDAQ:ADTX) fell 15.3% to $3.22 in pre-market trading after jumping 21% on Friday.

Sonim Technologies Inc (NASDAQ:SONM) fell 12.8% to $5.00 in pre-market trading after gaining 9% on Friday.

Jiayin Group Inc – ADR (NASDAQ:JFIN) fell 10.8% to $6.36 in pre-market trading.

CEA Industries Inc (NASDAQ:BNC) fell 9.2% to $6.54 in pre-market trading after gaining more than 20% on Friday.

(NASDAQ:BNC) fell 9.2% to $6.54 in pre-market trading after gaining more than 20% on Friday. Coupang Inc (NYSE:CPNG) dipped 8.7% to $25.71 in pre-market trading.

