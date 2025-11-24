Why LexinFintech Shares Are Trading Higher By Over 15%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket

Shares of LexinFintech Holdings Ltd – ADR (NASDAQ:LX) rose sharply in pre-market trading after reporting third-quarter results.

LexinFintech reported quarterly earnings of 43 cents per share, up from 28 cents per share in the year-ago period. The company reported $367.580 million in sales this quarter, compared to $521.851 million in the same period last year.

LexinFintech shares surged 15.3% to $4.03 in the pre-market trading session.

Here are some other stocks moving in pre-market trading.

Gainers

Inspire Veterinary Partners Inc (NASDAQ:IVP) surged 54.4% to $0.19 in pre-market trading.

VisionSys AI Inc (NASDAQ:VSA) surged 43.4% to $0.26 in pre-market trading after dipping 35% on Friday.

JX Luxventure Group Inc (NASDAQ:JXG) rose 36.2% to $4.70 in pre-market trading after declining over 5% on Friday.

Epsium Enterprise Ltd (NASDAQ:EPSM) gained 21.5% to $4.37 in pre-market trading.

OSR Holdings Inc (NASDAQ:OSRH) gained 11.1% to $0.62 in pre-market trading. OSR Holdings shares jumped 23% on Friday after its unit Vaximm entered a non-binding term sheet with BCM Europe to explore a potential exclusive global licensing agreement for its VXM01 oral cancer immunotherapy platform.

Digi Power X Inc (NASDAQ:DGXX) gained 9.8% to $3.72 in pre-market trading after gaining more than 6% on Friday.

Ambow Education Holding Ltd (NYSE:AMBO) rose 9.5% to $4.20 in pre-market trading after declining 7% on Friday.

WeRide Inc (NASDAQ:WRD) rose 8.6% to $7.81 in pre-market trading after the company reported third-quarter financial results.

c (NASDAQ:WRD) rose 8.6% to $7.81 in pre-market trading after the company reported third-quarter financial results. Cullinan Therapeutics Inc (NASDAQ:CGEM) gained 8% to $10.22 in pre-market trading after adding around 9% on Friday.

Losers

Clearside Biomedical Inc (NASDAQ:CLSD) tumbled 50.3% to $1.35 in pre-market trading after gaining 5% on Friday.

Shuttle Pharmaceuticals Holdings Inc (NASDAQ:SHPH) declined 15% to $1.36 in pre-market trading after falling 13% on Friday.

XChange TEC.INC (NASDAQ:XHG) fell 14% to $0.80 in pre-market trading after declining 4% on Friday.

Santech Holdings Ltd – ADR (NASDAQ:STEC) fell 13.7% to $1.07 in pre-market trading after gaining 19% on Friday.

Geospace Technologies Corp (NASDAQ:GEOS) dipped 13.7% to $11.05 in pre-market trading after falling 26% on Friday.

(NASDAQ:GEOS) dipped 13.7% to $11.05 in pre-market trading after falling 26% on Friday. Cheer Holding Inc (NASDAQ:CHR) shares dipped 13% to $0.046 in pre-market trading after receiving Nasdaq delisting letter.

SmartKem Inc (NASDAQ:SMTK) dipped 10.6% to $1.18 in pre-market trading. SMTK recently extended its non-binding LOI for a proposed all-stock business combination with Jericho Energy Ventures.

Mobile-Health Network Solutions (NASDAQ:MNDR) fell 10.4% to $4.25 in pre-market trading. Mobile-health Network Solutions shares jumped 56% on Friday after the company announced it signed a Memorandum of Understanding With PPG PP Grid for the acquisition of PPG project companies that own and are developing two high-density AI-optimized data centers in Sarawak, Malaysia.

(NASDAQ:MNDR) fell 10.4% to $4.25 in pre-market trading. Mobile-health Network Solutions shares jumped 56% on Friday after the company announced it signed a Memorandum of Understanding With PPG PP Grid for the acquisition of PPG project companies that own and are developing two high-density AI-optimized data centers in Sarawak, Malaysia. Inventiva ADR (NASDAQ:IVA) fell 6.1% to $4.04 in pre-market trading. Inventiva reported its cash position as of Sept. 30, 2025 and its revenues for the first nine months of 2025.

Datavault AI Inc (NASDAQ:DVLT) fell 5.8% to $2.40 in pre-market trading after gaining more than 46% on Friday.

Now Read This:

