FLEX LNG, Biohaven And Other Big Stocks Moving Lower In Wednesday's Pre-Market Session

U.S. stock futures were higher this morning, with the Nasdaq futures gaining around 100 points on Wednesday.

Shares of FLEX LNG Ltd (NYSE:FLNG) fell sharply in pre-market trading following weaker-than-expected quarterly earnings.

Flex LNG reported quarterly earnings of 43 cents per share which missed the analyst consensus estimate of 46 cents per share. The company reported quarterly sales of $85.680 million which beat the analyst consensus estimate of $85.188 million.

FLEX LNG shares dipped 8.4% to $24.31 in pre-market trading.

Here are some other stocks moving lower in pre-market trading.

Biohaven Ltd (NYSE:BHVN) shares tumbled 7.7% to $7.86 in pre-market trading after the company announced a $150 million offering.

Samsara Inc (NYSE:IOT) declined 7.4% to $36.87 in pre-market trading.

Dingdong (Cayman) Ltd (NYSE:DDL) fell 5.1% to $1.68 in pre-market trading following downbeat quarterly earnings.

Stitch Fix Inc (NASDAQ:SFIX) declined 4% to $4.21 in pre-market trading.

Rezolve AI PLC (NASDAQ:RZLV) fell 3.8% to $3.29 in pre-market trading.

Daqo New Energy Corp (NYSE:DQ) fell 3.7% to $34.29 in pre-market trading.

Xpeng Inc – ADR (NYSE:XPEV) fell 3.5% to $27.09 in pre-market trading after gaining 8% on Tuesday.

(NYSE:XPEV) fell 3.5% to $27.09 in pre-market trading after gaining 8% on Tuesday. Daqo New Energy Corp (NYSE:DQ) declined 3.1% to $34.50 in pre-market trading.

