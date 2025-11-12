tickers of top stock movers
November 12, 2025 8:10 AM 1 min read

FLEX LNG, Biohaven And Other Big Stocks Moving Lower In Wednesday's Pre-Market Session

by Avi Kapoor Benzinga Staff Writer
U.S. stock futures were higher this morning, with the Nasdaq futures gaining around 100 points on Wednesday.

Shares of FLEX LNG Ltd (NYSE:FLNG) fell sharply in pre-market trading following weaker-than-expected quarterly earnings.

Flex LNG reported quarterly earnings of 43 cents per share which missed the analyst consensus estimate of 46 cents per share. The company reported quarterly sales of $85.680 million which beat the analyst consensus estimate of $85.188 million.

FLEX LNG shares dipped 8.4% to $24.31 in pre-market trading.

Here are some other stocks moving lower in pre-market trading.

  • Biohaven Ltd (NYSE:BHVN) shares tumbled 7.7% to $7.86 in pre-market trading after the company announced a $150 million offering.
  • Samsara Inc (NYSE:IOT) declined 7.4% to $36.87 in pre-market trading.
  • Dingdong (Cayman) Ltd (NYSE:DDL) fell 5.1% to $1.68 in pre-market trading following downbeat quarterly earnings.
  • Stitch Fix Inc (NASDAQ:SFIX) declined 4% to $4.21 in pre-market trading.
  • Rezolve AI PLC (NASDAQ:RZLV) fell 3.8% to $3.29 in pre-market trading.
  • Daqo New Energy Corp (NYSE:DQ) fell 3.7% to $34.29 in pre-market trading.
  • Xpeng Inc – ADR (NYSE:XPEV) fell 3.5% to $27.09 in pre-market trading after gaining 8% on Tuesday.
  • Daqo New Energy Corp (NYSE:DQ) declined 3.1% to $34.50 in pre-market trading.

