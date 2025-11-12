FLEX LNG, Biohaven And Other Big Stocks Moving Lower In Wednesday's Pre-Market Session

U.S. stock futures were higher this morning, with the Nasdaq futures gaining around 100 points on Wednesday.
Shares of FLEX LNG Ltd (NYSE:FLNG) fell sharply in pre-market trading following weaker-than-expected quarterly earnings.
Flex LNG reported quarterly earnings of 43 cents per share which missed the analyst consensus estimate of 46 cents per share. The company reported quarterly sales of $85.680 million which beat the analyst consensus estimate of $85.188 million.
FLEX LNG shares dipped 8.4% to $24.31 in pre-market trading.
Here are some other stocks moving lower in pre-market trading.
- Biohaven Ltd (NYSE:BHVN) shares tumbled 7.7% to $7.86 in pre-market trading after the company announced a $150 million offering.
- Samsara Inc (NYSE:IOT) declined 7.4% to $36.87 in pre-market trading.
- Dingdong (Cayman) Ltd (NYSE:DDL) fell 5.1% to $1.68 in pre-market trading following downbeat quarterly earnings.
- Stitch Fix Inc (NASDAQ:SFIX) declined 4% to $4.21 in pre-market trading.
- Rezolve AI PLC (NASDAQ:RZLV) fell 3.8% to $3.29 in pre-market trading.
- Daqo New Energy Corp (NYSE:DQ) fell 3.7% to $34.29 in pre-market trading.
- Xpeng Inc – ADR (NYSE:XPEV) fell 3.5% to $27.09 in pre-market trading after gaining 8% on Tuesday.
- Daqo New Energy Corp (NYSE:DQ) declined 3.1% to $34.50 in pre-market trading.
Now Read This:
Photo via Shutterstock
© 2025 Benzinga.com. Benzinga does not provide investment advice. All rights reserved.