Viasat logo on headquarters building.
November 10, 2025 4:51 AM 3 min read

Why Viasat Shares Are Trading Higher By Around 13%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket

by Avi Kapoor Benzinga Staff Writer
Follow

Shares of Viasat Inc (NASDAQ:VSAT) rose sharply in pre-market trading after the company reported second-quarter financial results.

Viasat posted adjusted earnings of 9 cents per share, beating market estimates of a loss of 62 cents per share. The company's quarterly sales came in at $1.141 billion versus expectations of $1.148 billion.

Viasat shares jumped 13.2% to $40.54 in the pre-market trading session.

Here are some other stocks moving in pre-market trading.

Gainers

Masonglory Ltd (NASDAQ:MSGY) gained 113.5% to $2.03 in pre-market trading after falling 33% on Friday.

Integrated Media Technology Ltd (NASDAQ:IMTE) rose 117.1% to $1.59 in pre-market trading after dipping over 15% on Friday.

Greenidge Generation Holdings Inc (NASDAQ:GREE) surged 57.6% to $2.38 in pre-market trading. Greenidge Generation reached an agreement with New York for 5-year air permit renewal, cutting emissions 44% by 2030, ending all litigation.

Inflarx NV (NASDAQ:IFRX) surged 34.2% to $1.65 in pre-market trading after the company said it will present Phase 2a data for its oral C5aR inhibitor INF904 in two inflammatory skin diseases on Nov. 10.

Vivakor inc (NASDAQ:VIVK) gained 30.8% to $0.21 in pre-market trading after rising 12% on Friday.

Rumble Inc (NASDAQ:RUM) gained 22.2% to $7.20 in pre-market trading. Rumble has finalized an acquisition deal with Germany's Northern Data AG (OTC:NDTAF) that will significantly enhance its cloud computing capabilities. Rumble also posted in-line quarterly loss.

First Cobalt Corp (NASDAQ:ELBM) surged 16.4% to $1.21 in pre-market trading after gaining 10% on Friday.

Dragonfly Energy Holdings Corp (NASDAQ:DFLI) gained 15% to $1.01 in pre-market trading.

Datavault AI Inc (NASDAQ:DVLT) rose 13.6% to $1.92 in pre-market trading after gaining 24% on Friday.

Losers

  • Lazydays Holdings Inc (NASDAQ:GORV) tumbled 38.6% to $0.99 in pre-market trading after the company announced plans to delist from the Nasdaq.
  • CleanCore Solutions Inc (NYSE:ZONE) declined 30.8% to $0.59 in pre-market trading. CleanCore Solutions FormRW showed request for withdrawal of registration statement on Form S-3.
  • Davis Commodities Ltd (NASDAQ:DTCK) fell 18.3% to $1.15 in pre-market trading after dipping 78% on Friday.
  • BIO-Key International Inc (NASDAQ:BKYI) fell 17.1% to $0.80 in pre-market trading after jumping 52% on Friday.
  • MingZhu Logistics Holdings Ltd (NASDAQ:YGMZ) shares dipped 15.2% to $0.12 in pre-market trading after the company announced a 1-for-16 reverse share split.
  • Metsera Inc (NASDAQ:MTSR) fell 15% to $70.68 in pre-market trading. Pfizer Inc. (NYSE:PFE) secured a $10 billion deal to acquire obesity drug developer Metsera, beating out Novo Nordisk A/S (NYSE:NVO) after a heated bidding war that captivated Wall Street.
  • MetaVia Inc (NASDAQ:MTVA) fell 14.5% to $0.77 in pre-market trading after gaining more than 6% on Friday.
  • Ionis Pharmaceuticals Inc (NASDAQ:IONS) dipped 11.5% to $65.00 in pre-market trading after the company disclosed results from the pivotal Phase 3 CORE and CORE2 studies of olezarsen in people with severe hypertriglyceridemi.
  • HeartCore Enterprises Inc (NASDAQ:HTCR) dipped 11.3% to $0.78 in pre-market trading.
  • Autozi Internet Technology (Global) Ltd (NASDAQ:AZI) fell 8.3% to $0.087 in pre-market trading after declining 4% on Friday.

Now Read This:

Photo via Shutterstock

Loading...
Loading...
AZI Logo
AZIAutozi Internet Technology (Global) Ltd
$0.0845-10.8%
Overview
BKYI Logo
BKYIBIO-key International Inc
$0.7970-17.1%
DFLI Logo
DFLIDragonfly Energy Holdings Corp
$1.0114.9%
DTCK Logo
DTCKDavis Commodities Ltd
$1.18-16.3%
DVLT Logo
DVLTDatavault AI Inc
$1.9213.6%
ELBM Logo
ELBMElectra Battery Materials Corp
$1.2116.4%
GORV Logo
GORVLazydays Holdings Inc
$1.06-34.2%
GREE Logo
GREEGreenidge Generation Holdings Inc
$2.3052.3%
HTCR Logo
HTCRHeartCore Enterprises Inc
$0.7800-10.7%
IFRX Logo
IFRXInflaRx NV
$1.7239.8%
IMTE Logo
IMTEIntegrated Media Technology Ltd
$1.48102.1%
IONS Logo
IONSIonis Pharmaceuticals Inc
$65.00-11.6%
MSGY Logo
MSGYMasonglory Ltd
$1.98108.4%
MTSR Logo
MTSRMetsera Inc
$70.12-15.7%
MTVA Logo
MTVAMetaVia Inc
$0.7816-13.9%
NDTAF Logo
NDTAFNorthern Data AG
$14.00-%
NVO Logo
NVONovo Nordisk AS
$46.251.25%
PFE Logo
PFEPfizer Inc
$24.560.53%
RUM Logo
RUMRumble Inc
$7.1922.1%
VIVK Logo
VIVKVivakor Inc
$0.214030.3%
VSAT Logo
VSATViasat Inc
$40.5413.2%
YGMZ Logo
YGMZMingZhu Logistics Holdings Ltd
$0.1250-15.0%
ZONE Logo
ZONECleanCore Solutions Inc
$0.5747-32.4%
Market News and Data brought to you by Benzinga APIs

© 2025 Benzinga.com. Benzinga does not provide investment advice. All rights reserved.

Comments
Connect With Us
instagramlinkedinyoutubeblueskymastodon
About Benzinga
Market Resources
Trading Tools & Education
Ring the Bell
© 2025 Benzinga | All Rights Reserved