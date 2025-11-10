Why Viasat Shares Are Trading Higher By Around 13%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket

Shares of Viasat Inc (NASDAQ:VSAT) rose sharply in pre-market trading after the company reported second-quarter financial results.

Viasat posted adjusted earnings of 9 cents per share, beating market estimates of a loss of 62 cents per share. The company's quarterly sales came in at $1.141 billion versus expectations of $1.148 billion.

Viasat shares jumped 13.2% to $40.54 in the pre-market trading session.

Here are some other stocks moving in pre-market trading.

Gainers

Masonglory Ltd (NASDAQ:MSGY) gained 113.5% to $2.03 in pre-market trading after falling 33% on Friday.

Integrated Media Technology Ltd (NASDAQ:IMTE) rose 117.1% to $1.59 in pre-market trading after dipping over 15% on Friday.

Greenidge Generation Holdings Inc (NASDAQ:GREE) surged 57.6% to $2.38 in pre-market trading. Greenidge Generation reached an agreement with New York for 5-year air permit renewal, cutting emissions 44% by 2030, ending all litigation.

Inflarx NV (NASDAQ:IFRX) surged 34.2% to $1.65 in pre-market trading after the company said it will present Phase 2a data for its oral C5aR inhibitor INF904 in two inflammatory skin diseases on Nov. 10.

Vivakor inc (NASDAQ:VIVK) gained 30.8% to $0.21 in pre-market trading after rising 12% on Friday.

Rumble Inc (NASDAQ:RUM) gained 22.2% to $7.20 in pre-market trading. Rumble has finalized an acquisition deal with Germany's Northern Data AG (OTC:NDTAF) that will significantly enhance its cloud computing capabilities. Rumble also posted in-line quarterly loss.

First Cobalt Corp (NASDAQ:ELBM) surged 16.4% to $1.21 in pre-market trading after gaining 10% on Friday.

Dragonfly Energy Holdings Corp (NASDAQ:DFLI) gained 15% to $1.01 in pre-market trading.

Datavault AI Inc (NASDAQ:DVLT) rose 13.6% to $1.92 in pre-market trading after gaining 24% on Friday.

Losers

Lazydays Holdings Inc (NASDAQ:GORV) tumbled 38.6% to $0.99 in pre-market trading after the company announced plans to delist from the Nasdaq.

(NASDAQ:GORV) tumbled 38.6% to $0.99 in pre-market trading after the company announced plans to delist from the Nasdaq. CleanCore Solutions Inc (NYSE:ZONE) declined 30.8% to $0.59 in pre-market trading. CleanCore Solutions FormRW showed request for withdrawal of registration statement on Form S-3.

(NYSE:ZONE) declined 30.8% to $0.59 in pre-market trading. CleanCore Solutions FormRW showed request for withdrawal of registration statement on Form S-3. Davis Commodities Ltd (NASDAQ:DTCK) fell 18.3% to $1.15 in pre-market trading after dipping 78% on Friday.

(NASDAQ:DTCK) fell 18.3% to $1.15 in pre-market trading after dipping 78% on Friday. BIO-Key International Inc (NASDAQ:BKYI) fell 17.1% to $0.80 in pre-market trading after jumping 52% on Friday.

(NASDAQ:BKYI) fell 17.1% to $0.80 in pre-market trading after jumping 52% on Friday. MingZhu Logistics Holdings Ltd (NASDAQ:YGMZ) shares dipped 15.2% to $0.12 in pre-market trading after the company announced a 1-for-16 reverse share split.

(NASDAQ:YGMZ) shares dipped 15.2% to $0.12 in pre-market trading after the company announced a 1-for-16 reverse share split. Metsera Inc (NASDAQ:MTSR) fell 15% to $70.68 in pre-market trading. Pfizer Inc. (NYSE:PFE) secured a $10 billion deal to acquire obesity drug developer Metsera, beating out Novo Nordisk A/S (NYSE:NVO) after a heated bidding war that captivated Wall Street.

(NASDAQ:MTSR) fell 15% to $70.68 in pre-market trading. Pfizer Inc. (NYSE:PFE) secured a $10 billion deal to acquire obesity drug developer Metsera, beating out Novo Nordisk A/S (NYSE:NVO) after a heated bidding war that captivated Wall Street. MetaVia Inc (NASDAQ:MTVA) fell 14.5% to $0.77 in pre-market trading after gaining more than 6% on Friday.

(NASDAQ:MTVA) fell 14.5% to $0.77 in pre-market trading after gaining more than 6% on Friday. Ionis Pharmaceuticals Inc (NASDAQ:IONS) dipped 11.5% to $65.00 in pre-market trading after the company disclosed results from the pivotal Phase 3 CORE and CORE2 studies of olezarsen in people with severe hypertriglyceridemi.

(NASDAQ:IONS) dipped 11.5% to $65.00 in pre-market trading after the company disclosed results from the pivotal Phase 3 CORE and CORE2 studies of olezarsen in people with severe hypertriglyceridemi. HeartCore Enterprises Inc (NASDAQ:HTCR) dipped 11.3% to $0.78 in pre-market trading.

(NASDAQ:HTCR) dipped 11.3% to $0.78 in pre-market trading. Autozi Internet Technology (Global) Ltd (NASDAQ:AZI) fell 8.3% to $0.087 in pre-market trading after declining 4% on Friday.

Now Read This:

Photo via Shutterstock