Why Lucas GC Shares Are Trading Higher By Over 36%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket

Shares of Lucas GC Limited (NASDAQ:LGCL) rose sharply in pre-market trading after announcing 1H 2025 financial results.
Lucas GC posted H1 EPS of $1.47 on sales of $54.008 million.
Lucas GC shares jumped 36.2% to $3.73 in the pre-market trading session.
Here are some other stocks moving in pre-market trading.
Gainers
- MSP Recovery, Inc. (NASDAQ:MSPR) gained 262% to $0.7706 in pre-market trading after falling 30% on Friday.
- SMX (Security Matters) Public Limited Company (NASDAQ:SMX) surged 72% to $3.47 in pre-market trading after declining 17% on Friday.
- Raytech Holding Limited (NASDAQ:RAY) rose 44.1% to $0.2378 in pre-market trading. Raytech Holding recently approved a 16-for-1 share consolidation.
- MultiSensor AI Holdings, Inc. (NASDAQ:MSAI) surged 30.1% to $2.02 in pre-market trading after jumping over 18% on Friday.
- Caribou Biosciences, Inc. (NASDAQ:CRBU) gained 25.2% to $3.03 in pre-market trading after gaining 4% on Friday.
- Datavault AI Inc. (NASDAQ:DVLT) gained 21.5% to $2.47 in pre-market trading after falling 19% on Friday.
- The Generation Essentials Group (NYSE:TGE) surged 8.2% to $0.87 in pre-market trading after dipping 54% on Friday.
- Modular Medical, Inc. (NASDAQ:MODD) gained 10.6% to $0.5486 in pre-market trading.
- Apollomics, Inc. (NASDAQ:APLM) rose 9.6% to $15.31 in pre-market trading after gaining 20% on Friday.
Losers
- ZOOZ Strategy Ltd (NASDAQ:ZOOZ) tumbled 28.3% to $1.01 in pre-market trading after declining 7% on Friday.
- Alvotech (NASDAQ:ALVO) declined 21.6% to $6.00 in pre-market trading after falling 2% on Friday.
- XORTX Therapeutics Inc. (NASDAQ:XRTX) fell 18% to $0.4940 in pre-market trading.
- EpicQuest Education Group International Limited (NASDAQ:EEIQ) fell 17.5% to $0.3713 in pre-market trading. EpicQuest Education Group International filed for mixed shelf offering of upto $75 million.
- NewcelX Ltd. (NASDAQ:NCEL) shares dipped 15.2% to $6.18 in pre-market trading after gaining 44% on Friday.
- Beneficient (NASDAQ:BENF) dipped 13.4% to $0.7155 in pre-market trading after jumping 48% on Friday.
- EPWK Holdings Ltd. (NASDAQ:EPWK) fell 11.7% to $0.0755 in pre-market trading after gaining 29% on Friday.
- Taitron Components Incorporated (NASDAQ:TAIT) fell 11.5% to $2.12 in pre-market trading.
- INVO Fertility, Inc. (NASDAQ:IVF) dipped 10.8% to $0.4820 in pre-market trading after gaining 17% on Friday.
- Top KingWin Ltd (NASDAQ:WAI) fell 9.8% to $3.22 in pre-market trading after jumping 19% on Friday.
