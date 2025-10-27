tickers of top stock movers
October 27, 2025 10:21 AM 2 min read

Janus Henderson, Avidity Biosciences, BridgeBio Pharma And Other Big Stocks Moving Higher On Monday

by Avi Kapoor Benzinga Staff Writer
U.S. stocks were higher, with the Nasdaq Composite gaining around 1% on Monday.

Shares of Janus Henderson Group plc (NYSE:JHG) rose sharply during Monday's session after the company confirmed receiving a non-binding takeover proposal from Trian Fund Management for $46 per share.

Janus Henderson Group shares surged 16.2% to $48.36 on Monday.

Here are some other big stocks recording gains in today’s session.

  • Avidity Biosciences, Inc. (NASDAQ:RNA) shares jumped 43% to $70.22 after Novartis announced it will acquire the company for $72 per share in cash.
  • Dyne Therapeutics, Inc. (NASDAQ:DYN) gained 42.4% to $24.39.
  • Banco BBVA Argentina S.A. (NYSE:BBAR) shares surged 41.7% to $14.34. Shares of Argentine stocks traded higher after President Milei’s La Libertad Avanza party secured a victory in the midterm legislative elections.
  • Transportadora de Gas del Sur S.A. (NYSE:TGS) jumped 37.7% to $30.97.
  • Grupo Financiero Galicia S.A. (NASDAQ:GGAL) gained 36% to $48.15. Shares of Argentine stocks traded higher after President Milei’s La Libertad Avanza party secured a victory in the midterm legislative elections.
  • Central Puerto S.A. (NYSE:CEPU) surged 34.5% to $12.71. Shares of Argentine stocks traded higher after President Milei’s La Libertad Avanza party secured a victory in the midterm legislative elections.
  • Strive Asset Management, LLC (NASDAQ:ASST) gained 33.2% to $1.4650.
  • Pampa Energía S.A. (NYSE:PAM) jumped 29% to $81.09.
  • Telecom Argentina S.A. (NYSE:TEO) gained 26% to $10.03. Shares of Argentine stocks traded higher after President Milei’s La Libertad Avanza party secured a victory in the midterm legislative elections.
  • Vista Energy, S.A.B. de C.V. (NYSE:VIST) surged 18.2% to $47.31.
  • BridgeBio Pharma, Inc. (NASDAQ:BBIO) gained 15.5% to $62.72 after the company announced all primary and secondary interim analysis endpoints in the Fortify Phase 3 study were successfully achieved.
  • Cidara Therapeutics, Inc. (NASDAQ:CDTX) surged 11.8% to $104.14. Cidara Therapeutics will report third quarter 2025 financial results on Nov. 6.
  • American Bitcoin Corp (NASDAQ:ABTC) jumped 10.5% to $6.21. American Bitcoin acquired 1,414 Bitcoin and increased strategic reserve to 3,865 Bitcoin.
  • Lumentum Holdings Inc. (NASDAQ:LITE) gained 7% to $191.60 after Susquehanna maintained a Positive rating and raised the price target from $140 to $190.

Pony AI Inc. (NASDAQ:PONY) rose 7% to $19.75.

Photo via Shutterstock

