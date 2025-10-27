Janus Henderson, Avidity Biosciences, BridgeBio Pharma And Other Big Stocks Moving Higher On Monday

U.S. stocks were higher, with the Nasdaq Composite gaining around 1% on Monday.

Shares of Janus Henderson Group plc (NYSE:JHG) rose sharply during Monday's session after the company confirmed receiving a non-binding takeover proposal from Trian Fund Management for $46 per share.

Janus Henderson Group shares surged 16.2% to $48.36 on Monday.

Here are some other big stocks recording gains in today’s session.

Avidity Biosciences, Inc . (NASDAQ:RNA) shares jumped 43% to $70.22 after Novartis announced it will acquire the company for $72 per share in cash.

. (NASDAQ:RNA) shares jumped 43% to $70.22 after Novartis announced it will acquire the company for $72 per share in cash. Dyne Therapeutics, Inc . (NASDAQ:DYN) gained 42.4% to $24.39.

. (NASDAQ:DYN) gained 42.4% to $24.39. Banco BBVA Argentina S.A. (NYSE:BBAR) shares surged 41.7% to $14.34. Shares of Argentine stocks traded higher after President Milei’s La Libertad Avanza party secured a victory in the midterm legislative elections.

(NYSE:BBAR) shares surged 41.7% to $14.34. Shares of Argentine stocks traded higher after President Milei’s La Libertad Avanza party secured a victory in the midterm legislative elections. Transportadora de Gas del Sur S.A. (NYSE:TGS) jumped 37.7% to $30.97.

(NYSE:TGS) jumped 37.7% to $30.97. Grupo Financiero Galicia S.A . (NASDAQ:GGAL) gained 36% to $48.15. Shares of Argentine stocks traded higher after President Milei’s La Libertad Avanza party secured a victory in the midterm legislative elections.

. (NASDAQ:GGAL) gained 36% to $48.15. Shares of Argentine stocks traded higher after President Milei’s La Libertad Avanza party secured a victory in the midterm legislative elections. Central Puerto S.A. (NYSE:CEPU) surged 34.5% to $12.71. Shares of Argentine stocks traded higher after President Milei’s La Libertad Avanza party secured a victory in the midterm legislative elections.

(NYSE:CEPU) surged 34.5% to $12.71. Shares of Argentine stocks traded higher after President Milei’s La Libertad Avanza party secured a victory in the midterm legislative elections. Strive Asset Management, LLC (NASDAQ:ASST) gained 33.2% to $1.4650.

(NASDAQ:ASST) gained 33.2% to $1.4650. Pampa Energía S.A. (NYSE:PAM) jumped 29% to $81.09.

(NYSE:PAM) jumped 29% to $81.09. Telecom Argentina S.A. (NYSE:TEO) gained 26% to $10.03. Shares of Argentine stocks traded higher after President Milei’s La Libertad Avanza party secured a victory in the midterm legislative elections.

(NYSE:TEO) gained 26% to $10.03. Shares of Argentine stocks traded higher after President Milei’s La Libertad Avanza party secured a victory in the midterm legislative elections. Vista Energy, S.A.B. de C.V. (NYSE:VIST) surged 18.2% to $47.31.

(NYSE:VIST) surged 18.2% to $47.31. BridgeBio Pharma, Inc. (NASDAQ:BBIO) gained 15.5% to $62.72 after the company announced all primary and secondary interim analysis endpoints in the Fortify Phase 3 study were successfully achieved.

(NASDAQ:BBIO) gained 15.5% to $62.72 after the company announced all primary and secondary interim analysis endpoints in the Fortify Phase 3 study were successfully achieved. Cidara Therapeutics, Inc. (NASDAQ:CDTX) surged 11.8% to $104.14. Cidara Therapeutics will report third quarter 2025 financial results on Nov. 6.

(NASDAQ:CDTX) surged 11.8% to $104.14. Cidara Therapeutics will report third quarter 2025 financial results on Nov. 6. American Bitcoin Corp (NASDAQ:ABTC) jumped 10.5% to $6.21. American Bitcoin acquired 1,414 Bitcoin and increased strategic reserve to 3,865 Bitcoin.

(NASDAQ:ABTC) jumped 10.5% to $6.21. American Bitcoin acquired 1,414 Bitcoin and increased strategic reserve to 3,865 Bitcoin. Lumentum Holdings Inc. (NASDAQ:LITE) gained 7% to $191.60 after Susquehanna maintained a Positive rating and raised the price target from $140 to $190.

Pony AI Inc. (NASDAQ:PONY) rose 7% to $19.75.

Read This Next:

Photo via Shutterstock