Why Avidity Biosciences Shares Are Trading Higher By Around 42%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket

Shares of Avidity Biosciences Inc (NASDAQ:RNA) rose sharply in pre-market trading after the company agreed to be acquired by Novartis AG (NYSE:NVS).
Holders of Avidity common stock will receive $72.00 per share in cash at closing, representing a premium of around 46% over Avidity’s closing share price on Oct. 24.
Avidity Biosciences shares surged 42.1% to $69.85 in the pre-market trading session.
Here are some other stocks moving in pre-market trading.
Gainers
- Click Holdings Limited (NASDAQ:CLIK) gained 173% to $16.83 in pre-market trading following FY25 financial results.
- Treasure Global Inc (NASDAQ:TGL) surged 52.4% to $1.10 in pre-market trading. On Friday, Treasure Global announced inducement grant under Nasdaq Listing Rule 5635(c)(4).
- Banco BBVA Argentina SA (NYSE:BBAR) rose 31.3% to $13.27 in pre-market trading.
- Grupo Financiero Galicia SA (NASDAQ:GGAL) surged 29.3% to $45.79 in pre-market trading.
- Grupo Supervielle SA – ADR (NYSE:SUPV) gained 29.1% to $8.69 in pre-market trading.
- Banco Macro SA ADR Class B (NYSE:BMA) rose 26.3% to $72.60 in pre-market trading.
- Strive Inc (NASDAQ:ASST) gained 22.8% to $1.35 in pre-market trading. Strive recently announced its pivot to becoming a Bitcoin-focused asset manager, which comes after its merger with Asset Entities Inc. (NASDAQ:ASST) last month, with the company continuing to trade on the NASDAQ with the same ticker symbol ASST.
- Dyne Therapeutics Inc (NASDAQ:DYN) rose 21.3% to $20.77 in pre-market trading.
- Vista Energy SAB de CV – ADR (NYSE:VIST) gained 18.1% to $47.27 in pre-market trading.
Losers
- Picard Medical, Inc. (NYSE:PMI) tumbled 65.3% to $4.61 in pre-market trading.
- Genenta Science SPA (NASDAQ:GNTA) declined 32.3% to $4.20 in pre-market trading after the company announced pricing of $15.0 million registered direct offering of American Depositary Shares.
- Wellgistics Health Inc (NASDAQ:WGRX) fell 31.5% to $0.79 in pre-market trading. Wellgistics Health shares jumped 185% on Friday after the company signed a non-binding letter of intent with Datavault AI to integrate its blockchain-enabled PharmacyChain smart contract technology into Wellgistics’ infrastructure.
- Tianci International Inc (NASDAQ:CIIT) shares dipped 29% to $0.70 in pre-market trading after jumping 40% on Friday.
- 374Water Inc (NASDAQ:SCWO) fell 22.2% to $0.36 in pre-market trading. 374Water announced preliminary proxy filing seeking approval for discretionary reverse stock split
- MaxsMaking Inc (NASDAQ:MAMK) dipped 17.7% to $4.35 in pre-market trading after jumping 77% on Friday.
- United States Antimony Corp (NYSE:UAMY) fell 15.6% to $10.12 in pre-market trading.
- Nanobiotix SA – ADR (NASDAQ:NBTX) dipped 13.1% to $16.68 in pre-market trading. On Friday, NANOBIOTIX announced updates to JNJ-1900 (NBTXR3) clinical program following transfer of ongoing Phase 3 head and neck cancer trial sponsorship and operational control.
- Critical Metals Corp (NASDAQ:CRML) fell 8.2% to $13.80 in pre-market trading after gaining 10% on Friday.
- American Resources Corp (NASDAQ:AREC) fell 7.8% to $3.57 in pre-market trading after gaining around 7% on Friday.
