Orion, Nio, Alibaba Group And Other Big Stocks Moving Lower In Tuesday's Pre-Market Session

U.S. stock futures were lower this morning, with the Dow futures falling more than 350 points on Tuesday.

Shares of Orion SA (NYSE:OEC) fell sharply in pre-market trading after the company reported preliminary third-quarter results.

Orion said it expects third quarter adjusted EBITDA to be around $55 million, and now projects its full year adjusted EBITDA to be in the $220-$235 million range.

Orion shares dipped 18.6% to $5.56 in pre-market trading.

Here are some other stocks moving lower in pre-market trading.

ENDRA Life Sciences Inc (NASDAQ:NDRA) dipped 19.4% to $6.54 in pre-market trading. ENDRA Life Sciences shares jumped 25% on Monday after the company announced $4.9 million in funding commitments from institutional and cryptocurrency investors to launch a new digital asset treasury strategy.

(NASDAQ:NDRA) dipped 19.4% to $6.54 in pre-market trading. ENDRA Life Sciences shares jumped 25% on Monday after the company announced $4.9 million in funding commitments from institutional and cryptocurrency investors to launch a new digital asset treasury strategy. Canaan Inc – ADR (NASDAQ:CAN) tumbled 11.8% to $1.34 in pre-market trading after jumping over 39% on Monday. Rosenblatt analyst Kevin Cassidy, on Monday, maintained Canaan with a Buy rating and maintained a $4 price target.

(NASDAQ:CAN) tumbled 11.8% to $1.34 in pre-market trading after jumping over 39% on Monday. Rosenblatt analyst Kevin Cassidy, on Monday, maintained Canaan with a Buy rating and maintained a $4 price target. DBV Technologies SA – ADR (NASDAQ:DBVT) fell 11.8% to $14.48 in pre-market trading after gaining around 10% on Monday.

(NASDAQ:DBVT) fell 11.8% to $14.48 in pre-market trading after gaining around 10% on Monday. Nanobiotix SA – ADR (NASDAQ:NBTX) tumbled 10.2% to $27.23 in pre-market trading after jumping over 28% on Monday.

(NASDAQ:NBTX) tumbled 10.2% to $27.23 in pre-market trading after jumping over 28% on Monday. Draganfly Inc (NASDAQ:DPRO) dipped 9.4% to $12.47 in pre-market trading. Draganfly filed for mixed shelf of up to $200 million.

(NASDAQ:DPRO) dipped 9.4% to $12.47 in pre-market trading. Draganfly filed for mixed shelf of up to $200 million. Bitdeer Technologies Group (NASDAQ:BTDR) fell 9% to $18.61 in pre-market trading after gaining 15% on Monday.

(NASDAQ:BTDR) fell 9% to $18.61 in pre-market trading after gaining 15% on Monday. Diginex Ltd (NASDAQ:DGNX) fell 9% to $23.40 in pre-market trading.

(NASDAQ:DGNX) fell 9% to $23.40 in pre-market trading. HIVE Digital Technologies Ltd (NASDAQ:HIVE) dipped 8.1% to $6.21 in pre-market trading. Canaccord Genuity analyst Joseph Vafi, on Monday, maintained HIVE Digital Technologies with a Buy and maintained a $10 price target.

(NASDAQ:HIVE) dipped 8.1% to $6.21 in pre-market trading. Canaccord Genuity analyst Joseph Vafi, on Monday, maintained HIVE Digital Technologies with a Buy and maintained a $10 price target. Oatly Group AB (publ) – ADR (NASDAQ:OTLY) fell 7.8% to $13.29 in pre-market trading after gaining 5% on Monday.

(NASDAQ:OTLY) fell 7.8% to $13.29 in pre-market trading after gaining 5% on Monday. Bit Digital Inc (NASDAQ:BTBT) declined 7.7% to $3.69 in pre-market trading after gaining over 6% on Monday.

(NASDAQ:BTBT) declined 7.7% to $3.69 in pre-market trading after gaining over 6% on Monday. Upexi Inc (NASDAQ:UPXI) fell 7.7% to $5.98 in pre-market trading.

(NASDAQ:UPXI) fell 7.7% to $5.98 in pre-market trading. Sharplink Gaming Inc (NASDAQ:SBET) declined 7.1% to $14.98 in pre-market trading after adding 5% on Monday.

(NASDAQ:SBET) declined 7.1% to $14.98 in pre-market trading after adding 5% on Monday. Nio Inc – ADR (NYSE:NIO) fell 5% to $6.82 in pre-market trading. Shares of US-listed Chinese stocks traded lower as new port fees between the two countries take effect.

(NYSE:NIO) fell 5% to $6.82 in pre-market trading. Shares of US-listed Chinese stocks traded lower as new port fees between the two countries take effect. Alibaba Group Holding Ltd – ADR (NYSE:BABA) declined 4% to $160.20 in pre-market trading. Shares of US-listed Chinese stocks traded lower as new port fees between the two countries take effect.

Now Read This:

Photo via Shutterstock