October 14, 2025 8:05 AM 2 min read

Orion, Nio, Alibaba Group And Other Big Stocks Moving Lower In Tuesday's Pre-Market Session

by Avi Kapoor Benzinga Staff Writer
U.S. stock futures were lower this morning, with the Dow futures falling more than 350 points on Tuesday.

Shares of Orion SA (NYSE:OEC) fell sharply in pre-market trading after the company reported preliminary third-quarter results.

Orion said it expects third quarter adjusted EBITDA to be around $55 million, and now projects its full year adjusted EBITDA to be in the $220-$235 million range.

Orion shares dipped 18.6% to $5.56 in pre-market trading.

Here are some other stocks moving lower in pre-market trading.

  • ENDRA Life Sciences Inc (NASDAQ:NDRA) dipped 19.4% to $6.54 in pre-market trading. ENDRA Life Sciences shares jumped 25% on Monday after the company announced $4.9 million in funding commitments from institutional and cryptocurrency investors to launch a new digital asset treasury strategy.
  • Canaan Inc – ADR (NASDAQ:CAN) tumbled 11.8% to $1.34 in pre-market trading after jumping over 39% on Monday. Rosenblatt analyst Kevin Cassidy, on Monday, maintained Canaan with a Buy rating and maintained a $4 price target.
  • DBV Technologies SA – ADR (NASDAQ:DBVT) fell 11.8% to $14.48 in pre-market trading after gaining around 10% on Monday.
  • Nanobiotix SA – ADR (NASDAQ:NBTX) tumbled 10.2% to $27.23 in pre-market trading after jumping over 28% on Monday.
  • Draganfly Inc (NASDAQ:DPRO) dipped 9.4% to $12.47 in pre-market trading. Draganfly filed for mixed shelf of up to $200 million.
  • Bitdeer Technologies Group (NASDAQ:BTDR) fell 9% to $18.61 in pre-market trading after gaining 15% on Monday.
  • Diginex Ltd (NASDAQ:DGNX) fell 9% to $23.40 in pre-market trading.
  • HIVE Digital Technologies Ltd (NASDAQ:HIVE) dipped 8.1% to $6.21 in pre-market trading. Canaccord Genuity analyst Joseph Vafi, on Monday, maintained HIVE Digital Technologies with a Buy and maintained a $10 price target.
  • Oatly Group AB (publ) – ADR (NASDAQ:OTLY) fell 7.8% to $13.29 in pre-market trading after gaining 5% on Monday.
  • Bit Digital Inc (NASDAQ:BTBT) declined 7.7% to $3.69 in pre-market trading after gaining over 6% on Monday.
  • Upexi Inc (NASDAQ:UPXI) fell 7.7% to $5.98 in pre-market trading.
  • Sharplink Gaming Inc (NASDAQ:SBET) declined 7.1% to $14.98 in pre-market trading after adding 5% on Monday.
  • Nio Inc – ADR (NYSE:NIO) fell 5% to $6.82 in pre-market trading. Shares of US-listed Chinese stocks traded lower as new port fees between the two countries take effect.
  • Alibaba Group Holding Ltd – ADR (NYSE:BABA) declined 4% to $160.20 in pre-market trading. Shares of US-listed Chinese stocks traded lower as new port fees between the two countries take effect.

