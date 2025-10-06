Why AMD Shares Are Trading Higher By Over 34%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket

Shares of Advanced Micro Devices, Inc. (NASDAQ:AMD) rose sharply in pre-market trading following a landmark agreement with OpenAI to deploy up to 6 gigawatts of AMD Instinct GPU power for the tech giant’s next-generation AI infrastructure.

The initial phase will see a 1-gigawatt rollout of AMD Instinct MI450 GPUs in the second half of 2026, with plans for subsequent expansions across multiple generations of AMD’s data center chips.

Advanced Micro Devices shares jumped 34.2% to $221.10 in the pre-market trading session.

Here are some other stocks moving in pre-market trading.

Gainers

Society Pass Incorporated (NASDAQ:SOPA) gained 115% to $3.03 in pre-market trading after jumping 21% on Friday.

(NASDAQ:SOPA) gained 115% to $3.03 in pre-market trading after jumping 21% on Friday. Critical Metals Corp. (NASDAQ:CRML) surged 62.8% to $12.99 in pre-market trading after the company signed $35 million PIPE with a new fundamental institutional investor.

(NASDAQ:CRML) surged 62.8% to $12.99 in pre-market trading after the company signed $35 million PIPE with a new fundamental institutional investor. OneMedNet Corporation (NASDAQ:ONMD) rose 42.8% to $1.47 in pre-market trading. OneMedNet selected Palantir to advance healthcare AI and data analytics.

(NASDAQ:ONMD) rose 42.8% to $1.47 in pre-market trading. OneMedNet selected Palantir to advance healthcare AI and data analytics. Sanmina Corporation (NASDAQ:SANM) gained 42.2% to $162.18 in pre-market trading.

(NASDAQ:SANM) gained 42.2% to $162.18 in pre-market trading. Femasys Inc. (NASDAQ:FEMY) jumped 34.2% to $0.8486 in pre-market trading after jumping 52% on Friday.

(NASDAQ:FEMY) jumped 34.2% to $0.8486 in pre-market trading after jumping 52% on Friday. Arteris, Inc . (NASDAQ:AIP) gained 24% to $13.61 in pre-market trading.

. (NASDAQ:AIP) gained 24% to $13.61 in pre-market trading. NioCorp Developments Ltd . (NASDAQ:NB) rose 22.7% to $9.75 in pre-market trading after jumping 17% on Friday.

. (NASDAQ:NB) rose 22.7% to $9.75 in pre-market trading after jumping 17% on Friday. Palisade Bio, Inc . (NASDAQ:PALI) surged 21.3% to $1.95 in pre-market trading after dipping over 5% on Friday.

. (NASDAQ:PALI) surged 21.3% to $1.95 in pre-market trading after dipping over 5% on Friday. ioneer Ltd (NASDAQ:IONR) gained 21.1% to $5.75 in pre-market trading after jumping 7% on Friday.

Losers

Skye Bioscience, Inc . (NASDAQ:SKYE) shares dipped 60.6% to $1.87 in pre-market trading after the company reported topline CBeyond™ Phase 2a data from nimacimab monotherapy and combination clinical trial.

. (NASDAQ:SKYE) shares dipped 60.6% to $1.87 in pre-market trading after the company reported topline CBeyond™ Phase 2a data from nimacimab monotherapy and combination clinical trial. vTv Therapeutics Inc. (NASDAQ:VTVT) fell 31.8% to $16.44 in pre-market trading.

(NASDAQ:VTVT) fell 31.8% to $16.44 in pre-market trading. Dragonfly Energy Holdings Corp. (NASDAQ:DFLI) fell 28% to $1.36 in pre-market trading as the company priced $25 million underwritten public offering of 20 million shares at $1.25 each.

(NASDAQ:DFLI) fell 28% to $1.36 in pre-market trading as the company priced $25 million underwritten public offering of 20 million shares at $1.25 each. CCH Holdings Ltd (NASDAQ:CCHH) fell 15.5% to $3.75 in pre-market trading after gaining 11% on Friday.

(NASDAQ:CCHH) fell 15.5% to $3.75 in pre-market trading after gaining 11% on Friday. Algorhythm Holdings, Inc . (NASDAQ:RIME) dipped 15.4% to $2.30 in pre-market trading.

. (NASDAQ:RIME) dipped 15.4% to $2.30 in pre-market trading. Quantum Computing Inc. (NASDAQ:QUBT) fell 11.7% to $21.70. Quantum Computing raised $750 million from institutional investors in market-priced private placement led by top shareholders.

(NASDAQ:QUBT) fell 11.7% to $21.70. Quantum Computing raised $750 million from institutional investors in market-priced private placement led by top shareholders. Rich Sparkle Holdings Ltd (NASDAQ:ANPA) tumbled 15% to $22.10 in pre-market trading after dipping 10% on Friday.

(NASDAQ:ANPA) tumbled 15% to $22.10 in pre-market trading after dipping 10% on Friday. Nordic American Tankers Ltd (NYSE:NAT) dipped 7.8% to $3.07 in pre-market trading.

(NYSE:NAT) dipped 7.8% to $3.07 in pre-market trading. Smurfit WestRock PLC (NYSE:SW) fell 5.8% to $39.54 in pre-market trading.

(NYSE:SW) fell 5.8% to $39.54 in pre-market trading. Mesoblast Ltd (NASDAQ:MESO) declined 5.2% to $17.45 in pre-market trading. Mesoblast shares gained 8% on Friday after the company announced that Ryoncil received J-Code from the United States Medicare & Medicaid Services, allowing the product to become easier to bill and pay for.

Now Read This:

Photo via Shutterstock