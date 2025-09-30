Energy Fuels, Firefly Aerospace And Other Big Stocks Moving Lower In Tuesday's Pre-Market Session

U.S. stock futures were lower this morning, with the Dow futures falling more than 100 points on Tuesday.
Shares of Energy Fuels Inc (NYSE:UUUU) fell sharply in pre-market trading after the company announced a proposed $550 million private offering of convertible senior notes due 2031.
Energy Fuels shares dipped 6.4% to $15.47 in pre-market trading.
Here are some other stocks moving lower in pre-market trading.
- Epsium Enterprise Limited (NASDAQ:EPSM) fell 24.3% to $18.60 in pre-market trading after dipping 30% on Monday.
- JFB Construction Holdings (NASDAQ:JFB) fell 12.9% to $11.06 in pre-market trading. JFB Construction shares jumped 85% on Monday after the company announced a $44 million private placement.
- bioAffinity Technologies Inc (NASDAQ:BIAF) declined 11.1% to $2.89 in pre-market trading. bioAffinity Technologies announced the pricing of $4.8 million public offering.
- Firefly Aerospace Inc (NASDAQ:FLY) fell 9.7% to $33.36 in pre-market trading after the company reported its Alpha rocket’s core stage for the next mission was destroyed in a testing mishap.
- USBC, Inc. (NYSE:USBC) declined 6.7% to $1.26 in pre-market trading after jumping 16% on Monday.
- Tilray Brands, Inc. (NASDAQ:TLRY) fell 5.4% to $1.75 in pre-market trading. Tilray shares jumped over 60% on Monday after President Donald Trump shared a video that discussed potential medical benefits of CBD for seniors.
- First Majestic Silver Corp. (NYSE:AG) fell 4.8% to $11.80 in pre-market trading.
- LuxExperience B.V. (NYSE:LUXE) fell 4.5% to $8.07 in pre-market trading.
Photo via Shuttterstock
