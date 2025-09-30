key stock movers
September 30, 2025 8:04 AM 1 min read

Energy Fuels, Firefly Aerospace And Other Big Stocks Moving Lower In Tuesday's Pre-Market Session

by Avi Kapoor Benzinga Staff Writer
U.S. stock futures were lower this morning, with the Dow futures falling more than 100 points on Tuesday.

Shares of Energy Fuels Inc (NYSE:UUUU) fell sharply in pre-market trading after the company announced a proposed $550 million private offering of convertible senior notes due 2031.

Energy Fuels shares dipped 6.4% to $15.47 in pre-market trading.

Here are some other stocks moving lower in pre-market trading.

  • Epsium Enterprise Limited (NASDAQ:EPSM) fell 24.3% to $18.60 in pre-market trading after dipping 30% on Monday.
  • JFB Construction Holdings (NASDAQ:JFB) fell 12.9% to $11.06 in pre-market trading. JFB Construction shares jumped 85% on Monday after the company announced a $44 million private placement.
  • bioAffinity Technologies Inc (NASDAQ:BIAF) declined 11.1% to $2.89 in pre-market trading. bioAffinity Technologies announced the pricing of $4.8 million public offering.
  • Firefly Aerospace Inc (NASDAQ:FLY) fell 9.7% to $33.36 in pre-market trading after the company reported its Alpha rocket’s core stage for the next mission was destroyed in a testing mishap.
  • USBC, Inc. (NYSE:USBC) declined 6.7% to $1.26 in pre-market trading after jumping 16% on Monday.
  • Tilray Brands, Inc. (NASDAQ:TLRY) fell 5.4% to $1.75 in pre-market trading. Tilray shares jumped over 60% on Monday after President Donald Trump shared a video that discussed potential medical benefits of CBD for seniors.
  • First Majestic Silver Corp. (NYSE:AG) fell 4.8% to $11.80 in pre-market trading.
  • LuxExperience B.V. (NYSE:LUXE) fell 4.5% to $8.07 in pre-market trading.

Photo via Shuttterstock

© 2025 Benzinga.com. Benzinga does not provide investment advice. All rights reserved.

