September 8, 2025 8:10 AM 2 min read

New Fortress Energy Posts Q2 Loss, Joins Summit Therapeutics And Other Big Stocks Moving Lower In Monday's Pre-Market Session

by Avi Kapoor Benzinga Staff Writer
U.S. stock futures were higher this morning, with the Nasdaq futures gaining around 100 points on Monday.

Shares of New Fortress Energy Inc. NFE fell sharply in pre-market trading following second-quarter results.

On Friday, New Fortress Energy posted quarterly adjusted loss of $2.02 per share, versus a year-ago loss of 41 cents per share. Its sales declined to $301.70 million from $428.01 million.

New Fortress Energy shares dipped 12.5% to $2.14 in the pre-market trading session.

Here are some other stocks moving lower in pre-market trading.

  • CNFinance Holdings Limited CNF fell 18.8% to $3.78 in pre-market trading after jumping 94% on Friday.
  • Summit Therapeutics Inc. SMMT declined 17% to $21.57 in pre-market trading after the company announced the updated overall survival results from the Global Phase 3 HARMONi clinical trial of Ivonescimab in EGFR-mutated non-squamous non-small cell lung cancer.
  • Sono Group N.V. SSM declined 15% to $12.30 in pre-market trading after dipping 34% on Friday. Sono Group announced Nasdaq uplisting approval.
  • Grupo Financiero Galicia S.A. GGAL fell 14.5% to $34.27 in pre-market trading.
  • Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte Sociedad Anónima EDN declined 14.3% to $18.75 in pre-market trading.
  • Verb Technology Company, Inc. TONX fell 11.9% to $9.45 in the pre-market trading.
  • Scage Future SCAG tumbled 11.2% to $4.32 in pre-market trading.
  • YPF Sociedad Anónima YPF fell 10.2% to $27.66 in pre-market trading.
  • Vista Energy, S.A.B. de C.V. VIST shares declined 6.1% to $35.77 in pre-market trading. Vista Energy will host a virtual investor day on Wednesday, Nov. 12, at 9:00 a.m. ET.

Now Read This:

Photo via Shutterstock

