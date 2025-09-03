Display,Of,Stock,Market,Quotes
September 3, 2025 8:17 AM 1 min read

Bruker, Mineralys Therapeutics And Other Big Stocks Moving Lower In Wednesday's Pre-Market Session

by Avi Kapoor Benzinga Staff Writer
Follow

U.S. stock futures were mostly higher this morning, with the Nasdaq futures gaining around 150 points on Wednesday.

Shares of Bruker Corp BRKR fell sharply in pre-market trading after the company announced a $600 million public offering.

Bruker shares tumbled 9.8% to $29.98 in the pre-market trading session.

Here are some other stocks moving lower in pre-market trading.

  • Village Farms International, Inc. VFF shares dipped 9.2% to $2.47 in the pre-market trading session after dipping over 16% on Tuesday. 
  • Alkermes Plc ALKS fell 4.7% to $28.01 in pre-market trading.
  • Pearson plc PSO fell 4% to $13.99 in pre-market trading.
  • Mineralys Therapeutics, Inc. MLYS declined 4% to $27.72 in pre-market trading as the company announced the pricing of upsized $250.0 million underwritten public offering of common stock.
  • Sumitomo Mitsui Financial Group Inc SMFG fell 3.5% to $15.90 in pre-market trading.
  • Pearson PLC PSO fell 3.2% to $14.10 in pre-market trading.
  • Torm PLC TRMD fell 3% to $21.24 in pre-market trading.

Now Read This:

Photo via Shutterstock

Loading...
Loading...
ALKS Logo
ALKSAlkermes PLC
$29.25-0.51%

Stock Score Locked: Edge Members Only

Benzinga Rankings give you vital metrics on any stock – anytime.

Unlock Rankings
Edge Rankings
Momentum
26.39
Growth
84.03
Quality
N/A
Value
70.23
Price Trend
Short
Medium
Long
Overview
BRKR Logo
BRKRBruker Corp
$30.01-9.69%
MLYS Logo
MLYSMineralys Therapeutics Inc
$28.45-1.42%
PSO Logo
PSOPearson PLC
$14.20-2.54%
SMFG Logo
SMFGSumitomo Mitsui Financial Group Inc
$16.05-2.55%
TRMD Logo
TRMDTORM PLC
$21.77-0.55%
VFF Logo
VFFVillage Farms International Inc
$2.55-6.24%
Market News and Data brought to you by Benzinga APIs

© 2025 Benzinga.com. Benzinga does not provide investment advice. All rights reserved.

Comments
Connect With Us
blueskyinstagramlinkedinyoutube
About Benzinga
Market Resources
Trading Tools & Education
Ring the Bell
© 2025 Benzinga | All Rights Reserved