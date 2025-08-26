EHang, Molecular Partners And Other Big Stocks Moving Lower In Tuesday's Pre-Market Session

U.S. stock futures were lower this morning, with the Dow futures falling around 0.2% on Tuesday.
Shares of EHang Holdings Ltd – ADR EH fell sharply in pre-market trading after the company reported second-quarter results and cut its FY2025 sales guidance.
EHang cut its FY2025 sales outlook from $123.299 million to $69.797 million.
EHang shares dipped 8.5% to $16.27 in the pre-market trading session.
Here are some other stocks moving lower in pre-market trading.
- Molecular Partners AG MOLN fell 13.5% to $3.65 in the pre-market trading session as the company posted a wider quarterly loss.
- Daqo New Energy Corp. DQ fell 9.2% to $21.70 in pre-market trading after the company posted second-quarter results.
- Harmony Gold Mining Company Ltd HMY fell 6.7% to $14.67 in pre-market trading.
- ECARX Holdings Inc. ECX fell 4.7% to $1.61 in pre-market trading following second-quarter results.
- Valneva SE VALN fell 4.6% to $9.00 in pre-market trading. Valneva shares dipped 19% on Monday after the FDA suspended the license for IXCHIQ.
- Rigetti Computing, Inc. RGTI dipped 3.5% to $13.96 in pre-market trading.
