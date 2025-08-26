Section,Of,A,Financial,Newspaper,Titled,Key,Movers
August 26, 2025 8:08 AM 1 min read

EHang, Molecular Partners And Other Big Stocks Moving Lower In Tuesday's Pre-Market Session

by Avi Kapoor Benzinga Staff Writer
U.S. stock futures were lower this morning, with the Dow futures falling around 0.2% on Tuesday.

Shares of EHang Holdings Ltd – ADR EH fell sharply in pre-market trading after the company reported second-quarter results and cut its FY2025 sales guidance.

EHang cut its FY2025 sales outlook from $123.299 million to $69.797 million.

EHang shares dipped 8.5% to $16.27 in the pre-market trading session.

Here are some other stocks moving lower in pre-market trading.

  • Molecular Partners AG MOLN fell 13.5% to $3.65 in the pre-market trading session as the company posted a wider quarterly loss.
  • Daqo New Energy Corp. DQ fell 9.2% to $21.70 in pre-market trading after the company posted second-quarter results.
  • Harmony Gold Mining Company Ltd HMY fell 6.7% to $14.67 in pre-market trading.
  • ECARX Holdings Inc. ECX fell 4.7% to $1.61 in pre-market trading following second-quarter results.
  • Valneva SE VALN fell 4.6% to $9.00 in pre-market trading. Valneva shares dipped 19% on Monday after the FDA suspended the license for IXCHIQ.
  • Rigetti Computing, Inc. RGTI dipped 3.5% to $13.96 in pre-market trading.

Photo via Shutterstock

DQ Logo
DQDaqo New Energy Corp
$21.49-10.1%

Edge Rankings
Momentum
82.05
Growth
11.34
Quality
N/A
Value
89.59
Price Trend
Short
Medium
Long
Overview
ECX Logo
ECXECARX Holdings Inc
$1.45-14.2%
EH Logo
EHEHang Holdings Ltd
$15.90-10.6%
HMY Logo
HMYHarmony Gold Mining Co Ltd
$15.03-4.39%
MOLN Logo
MOLNMolecular Partners AG
$3.65-13.4%
RGTI Logo
RGTIRigetti Computing Inc
$14.08-2.70%
VALN Logo
VALNValneva SE
$9.05-4.03%
