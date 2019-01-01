Trailblazer Merger Corp I
(NASDAQ:TBMC)
$10.25
0[0.00%]
At close: Jul 24
$10.17
-0.0800[-0.78%]
PreMarket: 9:28AM EDT
Open-Close-
Vol / Avg.0 / 57.901KMkt Cap92.450M
Day Range- - -52 Wk Range0 - 10.350

Trailblazer Merger Corp Stock (NASDAQ:TBMC), Key Statistics

Trailblazer Merger Corp Stock (NASDAQ: TBMC) analysis, key statistics.

Valuation Measures
Enterprise Value
91.8M
Trailing P/E
- -
Forward P/E
- -
PE Ratio (TTM)
- -
PEG Ratio (TTM)
- -
Price / Sales (ttm)
- -
Price / Book (mrq)
1.34
Price / EBITDA
- -
Enterprise Value / EBITDA (TTM)
- -
Earnings Yield
-0.27%
Price change 1 M
1.01
Stock Price History
Alpha
- -
Beta
- -
Balance Sheet
Book Value per share
7.64
Tangible Book value per share
7.64
Total Liabilities (Quarterly)
2.5M
Total Assets
71.5M
Total Liabilities
2.5M
Profitability
Net income Growth
- -
Gross Margin
- -
Net Margin
- -
EBIT Margin
- -
EBITDA Margin
- -
Operating Margin
- -

Trailblazer Merger Corp Stock (NASDAQ:TBMC), Key Statistics

Trailblazer Merger Corp Stock (NASDAQ: TBMC) analysis, key statistics.

Valuation Measures
Enterprise Value
91.8M
Trailing P/E
- -
Forward P/E
- -
PE Ratio (TTM)
- -
PEG Ratio (TTM)
- -
Price / Sales (ttm)
- -
Price / Book (mrq)
1.34
Price / EBITDA
- -
Enterprise Value / EBITDA (TTM)
- -
Earnings Yield
-0.27%
Price change 1 M
1.01
Stock Price History
Alpha
- -
Beta
- -
Balance Sheet
Book Value per share
7.64
Tangible Book value per share
7.64
Total Liabilities (Quarterly)
2.5M
Total Assets
71.5M
Total Liabilities
2.5M
Profitability
Net income Growth
- -
Gross Margin
- -
Net Margin
- -
EBIT Margin
- -
EBITDA Margin
- -
Operating Margin
- -

Trailblazer Merger Corp Stock (NASDAQ:TBMC), Key Statistics

Trailblazer Merger Corp Stock (NASDAQ: TBMC) analysis, key statistics.

Valuation Measures
Enterprise Value
91.8M
Trailing P/E
- -
Forward P/E
- -
PE Ratio (TTM)
- -
PEG Ratio (TTM)
- -
Price / Sales (ttm)
- -
Price / Book (mrq)
1.34
Price / EBITDA
- -
Enterprise Value / EBITDA (TTM)
- -
Earnings Yield
-0.27%
Price change 1 M
1.01
Stock Price History
Alpha
- -
Beta
- -
Balance Sheet
Book Value per share
7.64
Tangible Book value per share
7.64
Total Liabilities (Quarterly)
2.5M
Total Assets
71.5M
Total Liabilities
2.5M
Profitability
Net income Growth
- -
Gross Margin
- -
Net Margin
- -
EBIT Margin
- -
EBITDA Margin
- -
Operating Margin
- -

Trailblazer Merger Corp Stock (NASDAQ:TBMC), Key Statistics

Trailblazer Merger Corp Stock (NASDAQ: TBMC) analysis, key statistics.

Valuation Measures
Enterprise Value
91.8M
Trailing P/E
- -
Forward P/E
- -
PE Ratio (TTM)
- -
PEG Ratio (TTM)
- -
Price / Sales (ttm)
- -
Price / Book (mrq)
1.34
Price / EBITDA
- -
Enterprise Value / EBITDA (TTM)
- -
Earnings Yield
-0.27%
Price change 1 M
1.01
Stock Price History
Alpha
- -
Beta
- -
Balance Sheet
Book Value per share
7.64
Tangible Book value per share
7.64
Total Liabilities (Quarterly)
2.5M
Total Assets
71.5M
Total Liabilities
2.5M
Profitability
Net income Growth
- -
Gross Margin
- -
Net Margin
- -
EBIT Margin
- -
EBITDA Margin
- -
Operating Margin
- -

Trailblazer Merger Corp Stock (NASDAQ:TBMC), Key Statistics

Trailblazer Merger Corp Stock (NASDAQ: TBMC) analysis, key statistics.

Valuation Measures
Enterprise Value
91.8M
Trailing P/E
- -
Forward P/E
- -
PE Ratio (TTM)
- -
PEG Ratio (TTM)
- -
Price / Sales (ttm)
- -
Price / Book (mrq)
1.34
Price / EBITDA
- -
Enterprise Value / EBITDA (TTM)
- -
Earnings Yield
-0.27%
Price change 1 M
1.01
Stock Price History
Alpha
- -
Beta
- -
Balance Sheet
Book Value per share
7.64
Tangible Book value per share
7.64
Total Liabilities (Quarterly)
2.5M
Total Assets
71.5M
Total Liabilities
2.5M
Profitability
Net income Growth
- -
Gross Margin
- -
Net Margin
- -
EBIT Margin
- -
EBITDA Margin
- -
Operating Margin
- -

Trailblazer Merger Corp Stock (NASDAQ:TBMC), Key Statistics

Trailblazer Merger Corp Stock (NASDAQ: TBMC) analysis, key statistics.

Valuation Measures
Enterprise Value
91.8M
Trailing P/E
- -
Forward P/E
- -
PE Ratio (TTM)
- -
PEG Ratio (TTM)
- -
Price / Sales (ttm)
- -
Price / Book (mrq)
1.34
Price / EBITDA
- -
Enterprise Value / EBITDA (TTM)
- -
Earnings Yield
-0.27%
Price change 1 M
1.01
Stock Price History
Alpha
- -
Beta
- -
Balance Sheet
Book Value per share
7.64
Tangible Book value per share
7.64
Total Liabilities (Quarterly)
2.5M
Total Assets
71.5M
Total Liabilities
2.5M
Profitability
Net income Growth
- -
Gross Margin
- -
Net Margin
- -
EBIT Margin
- -
EBITDA Margin
- -
Operating Margin
- -

Trailblazer Merger Corp Stock (NASDAQ:TBMC), Key Statistics

Trailblazer Merger Corp Stock (NASDAQ: TBMC) analysis, key statistics.

Valuation Measures
Enterprise Value
91.8M
Trailing P/E
- -
Forward P/E
- -
PE Ratio (TTM)
- -
PEG Ratio (TTM)
- -
Price / Sales (ttm)
- -
Price / Book (mrq)
1.34
Price / EBITDA
- -
Enterprise Value / EBITDA (TTM)
- -
Earnings Yield
-0.27%
Price change 1 M
1.01
Stock Price History
Alpha
- -
Beta
- -
Balance Sheet
Book Value per share
7.64
Tangible Book value per share
7.64
Total Liabilities (Quarterly)
2.5M
Total Assets
71.5M
Total Liabilities
2.5M
Profitability
Net income Growth
- -
Gross Margin
- -
Net Margin
- -
EBIT Margin
- -
EBITDA Margin
- -
Operating Margin
- -

Trailblazer Merger Corp Stock (NASDAQ:TBMC), Key Statistics

Trailblazer Merger Corp Stock (NASDAQ: TBMC) analysis, key statistics.

Valuation Measures
Enterprise Value
91.8M
Trailing P/E
- -
Forward P/E
- -
PE Ratio (TTM)
- -
PEG Ratio (TTM)
- -
Price / Sales (ttm)
- -
Price / Book (mrq)
1.34
Price / EBITDA
- -
Enterprise Value / EBITDA (TTM)
- -
Earnings Yield
-0.27%
Price change 1 M
1.01
Stock Price History
Alpha
- -
Beta
- -
Balance Sheet
Book Value per share
7.64
Tangible Book value per share
7.64
Total Liabilities (Quarterly)
2.5M
Total Assets
71.5M
Total Liabilities
2.5M
Profitability
Net income Growth
- -
Gross Margin
- -
Net Margin
- -
EBIT Margin
- -
EBITDA Margin
- -
Operating Margin
- -

Trailblazer Merger Corp Stock (NASDAQ:TBMC), Key Statistics

Trailblazer Merger Corp Stock (NASDAQ: TBMC) analysis, key statistics.

Valuation Measures
Enterprise Value
91.8M
Trailing P/E
- -
Forward P/E
- -
PE Ratio (TTM)
- -
PEG Ratio (TTM)
- -
Price / Sales (ttm)
- -
Price / Book (mrq)
1.34
Price / EBITDA
- -
Enterprise Value / EBITDA (TTM)
- -
Earnings Yield
-0.27%
Price change 1 M
1.01
Stock Price History
Alpha
- -
Beta
- -
Balance Sheet
Book Value per share
7.64
Tangible Book value per share
7.64
Total Liabilities (Quarterly)
2.5M
Total Assets
71.5M
Total Liabilities
2.5M
Profitability
Net income Growth
- -
Gross Margin
- -
Net Margin
- -
EBIT Margin
- -
EBITDA Margin
- -
Operating Margin
- -

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