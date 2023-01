Plus de 800 personnes attendues pour le Sommet de la santé durable à Québec

QUÉBEC, Jan. 23, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Créer un événement rassembleur et inspirant pour la santé durable, voilà le défi qu'a choisi de relever l'Association pour la santé publique du Québec (ASPQ) avec le soutien de l'Association des spécialistes en médecine préventive du Québec (ASMPQ) et de multiples individus et organismes œuvrant à la promotion de la santé collective. Les 25, 26 et 27 janvier prochains, cet événement gratuit se déroulera au Musée de la civilisation de Québec et sera accessible en ligne. À ce jour, plus de 800 personnes dont de nombreuses personnalités publiques ont confirmé leur participation à ce premier Sommet de la santé durable.



Les défis de santé publique sont multiples et criants : les dommages de la pandémie, les changements de perception qui en découlent et la surcharge du système de soins ne sont que quelques exemples. L'objectif de ce Sommet de la santé durable est de réunir des voix de plusieurs milieux et disciplines afin de valoriser la prévention et la promotion de la santé, de réfléchir à leur place dans un véritable plan de santé durable pour le Québec et de bâtir des ponts pour qu'elles en ressortent plus fortes.

Une programmation attractive et des invités de marque

Ce premier événement entièrement consacré à la santé durable sera divisé en trois grandes thématiques, soit Ma santé, ta santé, notre santé, un segment sur Les grands défis de santé du 21e siècle et un forum d'échange appelé Bâtir la santé, un rôle pour chacun(e). Animé par Thomas Bastien, directeur général de l'ASPQ, et Hélène Laurendeau, nutritionniste bien connue des médias, ce Sommet se veut un début de discussion afin d'outiller les décideurs, les professionnels de la santé et le grand public de pistes pour agir collectivement aux meilleures solutions pour veiller à la promotion de la santé durable au Québec.

Parmi plus de 40 panélistes à ce Sommet, nous retrouvons:

Dr Horacio Arruda, MD | Sous-ministre adjoint au ministère de la Santé et des Services sociaux, Mandats en prévention, promotion planification et protection en santé publique





Dr Howard Njoo | Sous-administrateur en chef de la santé publique à l'Agence de la santé publique du Canada





Vincent Dumez, M.Sc, C.Q. | Directeur Patient et co-directeur scientifique du Centre d'Excellence sur le Partenariat avec Patients et le Public





Pierre Lavoie | Cofondateur du Grand défi Pierre Lavoie, conférencier et athlète





Martine Fortier | Responsable du Centre de promotion de la santé du CHU Sainte-Justine





Dre Julie St-Pierre, MD, PhD, FAHA, FRCPC | Pédiatre, lipidologue et Directrice de la Maison de Santé Prévention de Montréal





Dre Paule Lebel, MD | Médecin spécialiste en santé publique et médecine préventive; Médecin conseil, Équipe Personnes aînées, Équipe Participation citoyenne, Secteur Environnements urbains et santé des populations, Direction régionale de santé publique CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal





Dr Mélissa Généreux, MD | Médecin spécialiste en santé publique, médecin-conseil au CIUSSS de l'Estrie – CHUS





Dr Réjean Hébert, MD, MPhil | Professeur associé à l'École de santé publique de l'Université de Montréal, médecin-conseil, chercheur





Sarah Berkane | Directrice des programmes SMET, Groupe Entreprises en santé



« Notre système de santé ne parvient plus à gérer toujours plus de maladies et de traumatismes. Il a besoin que l'on s'engage en matière de prévention et de promotion de la santé dans différents pans de la société pour se désengorger des nombreux problèmes de santé évitables. Ces solutions sous-estimées doivent être davantage mises de l'avant dans notre « Plan Santé » afin de réduire la pression exercée sur le personnel soignant », mentionne Thomas Bastien.

Détails et inscriptions

Le site www.sommetsantedurable.ca regroupe toutes les informations liées à l'événement et permet de s'inscrire pour y participer en présentiel ou en ligne.

À propos de l'Association pour la santé publique du Québec (ASPQ)

L'ASPQ regroupe citoyens et partenaires pour faire de la santé durable, par la prévention, une priorité. Elle soutient le développement social et économique par la promotion d'une conception durable de la santé et du bien-être. La santé durable s'appuie sur une vision à long terme qui, tout en fournissant des soins à tous, s'assure aussi de les garder en santé par la prévention. / www.aspq.org

