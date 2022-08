NewsGuard noue un partenariat avec la société de vote en ligne Neuvote pour protéger les électeurs et les candidats contre la mésinformation

Une nouvelle plateforme de vote et d'engagement civique au Canada aide les candidats et les élus à engager le dialogue avec les électeurs, en utilisant les données de NewsGuard pour les protéger contre la mésinformation politique.

Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - 1 février 2022) - NewsGuard annonce ce mardi s'associer à Neuvote pour le lancement de CiViK (www.civik.ca), sa plateforme permettant aux électeurs et aux candidats aux niveaux municipal, provincial et fédéral d'interagir au Canada.

Sur cette plateforme, les utilisateurs peuvent poser et répondre à des questions sur les politiques, promouvoir un dialogue constructif - avant, pendant, et après les élections -, et interagir avec les habitants de leur municipalité au quotidien.

CiViK, qui était disponible au Canada en version bêta avant les élections fédérales de 2021, sera officiellement lancé au Canada le 14 février, avec une extension aux Etats-Unis qui suivra peu de temps après. Neuvote utilisera les évaluations de la fiabilité de l'information produites par NewsGuard, ainsi que ses Misinformation Fingerprints (ou Empreintes de la Mésinformation) pour surveiller et alerter sur la mésinformation sur sa plateforme au Canada.

Quand un lien vers un article d'actualité est posté sur CiViK, les icônes Rouges et Vertes de NewsGuard apparaîtront, fournissant aux utilisateurs la possibilité de voir l'évaluation de la fiabilité de la source, et l'"Étiquette Nutritionnelle" détaillée associée, expliquant son évaluation.

"C'est un outil extrêmement puissant pour aider les villes à combattre la mésinformation et s'assurer que les citoyens reçoivent des informations fiables, provenant de sources crédibles", souligne Matthew Heuman, PDG et fondateur de Neuvote. "Notre partenariat avec NewsGuard nous permet de nous assurer que le dialogue entre citoyens et gouvernements sur CiViK est fiable, transparent, et qu'il met en valeur les informations crédibles."

Ce partenariat arrive juste après le lancement de NewsGuard au Canada, le 19 janvier 2022, avec la publication des évaluations de la fiabilité des sites d'actualité et d'information dont les contenus représentent 90% de l'engagement en ligne au Canada (anglophone et francophone).

"Neuvote fait partie d'un nouveau type de sociétés technologiques qui non seulement respectent la confiance et la sécurité de leurs utilisateurs, mais en font véritablement leur raison d'être", dit Sarah Brandt, vice-présidente exécutive chargée des partenariats de NewsGuard. "Ce partenariat protégera les internautes et les démocraties contre les menaces que représentent la désinformation et la mésinformation."

Dans le cadre de son lancement au Canada, NewsGuard a ajouté deux conseillers éditoriaux à son équipe et à son conseil consultatif : Edward Greenspon, président et PDG du Public Policy Forum, et ancien Rédacteur en chef du Globe and Mail; et Michel Cormier, ancien directeur-général de l'information de Radio-Canada. NewsGuard a aussi lancé son programme d'Éducation aux Médias au Canada. Celui-ci permettra aux usagers des bibliothèques publiques d'interagir de manière critique avec les sites d'actualité et d'information qui apparaissent dans leurs flux sur les réseaux sociaux et dans leurs résultats de recherche.

"Nous sommes fiers d'étendre notre travail dans ce pays unique et varié, et d'y collaborer avec de formidables journalistes et entreprises, pour armer les citoyens de l'information dont ils ont besoin pour prendre des décisions informées", dit Chine Labbé, Rédactrice en chef & Vice-présidente chargée des partenariats de NewsGuard pour l'Europe et le Canada.

NewsGuard fournit des évaluations de crédibilité et des "Étiquettes Nutritionnelles" détaillées pour plus de 7.000 sites d'actualité et d'information qui représentent 95% du contenu partagé, commenté et aimé en ligne aux Etats-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne, en France, et en Italie, avec une couverture similaire bientôt atteinte au Canada. Son équipe de journalistes évalue la fiabilité de chaque site en fonction de neuf critères apolitiques relatifs à ses pratiques journalistiques. Le site reçoit ainsi un score sur 100 et une notation "Rouge" ou "Verte", qui indique s'il est fiable ou non. Chaque évaluation est expliquée dans une "Étiquette Nutritionnelle" détaillée.

NewsGuard produit aussi un catalogue des principales infox qui circulent en ligne - ses Empreintes de la Mésinformation ou Misinformation Fingerprints - qui peut être utilisé par des modérateurs humains et par des outils d'intelligence artificielle pour détecter les faux récits qui se diffusent en ligne, et alerter les internautes à leur sujet.

Pour en savoir plus sur les solutions proposées par NewsGuard pour les plateformes numériques et les modérateurs de contenu, cliquez ici. Pour en savoir plus sur Neuvote, cliquez ici, et pour en savoir plus sur CiviK, cliquez ici.

A propos de NewsGuard

Lancé en mars 2018 par le journaliste primé et entrepreneur des médias Steven Brill, et par Gordon Crovitz, ancien directeur de la publication du Wall Street Journal, NewsGuard fournit des évaluations de crédibilité et des "Étiquettes Nutritionnelles" détaillées pour des milliers de sites d'actualité et d'information. NewsGuard évalue tous les sites d'information et d'actualité qui représentent 95% du contenu partagé, commenté et aimé en ligne aux Etats-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne, en France, et en Italie.

Les évaluations de NewsGuard sont réalisées par des journalistes qui évaluent chaque site en fonction de neuf critères apolitiques relatifs à ses pratiques journalistiques, à savoir notamment si le site publie de manière répétée de fausses informations, s'il corrige régulièrement ses erreurs, et s'il évite les titres trompeurs. En fonction de ces critères, chaque source reçoit une évaluation globale de sa fiabilité, un score global de 0 à 100, un score sur chaque critère, et une "Étiquette Nutritionnelle" détaillée qui explique l'évaluation et fournit des exemples des pratiques éditoriales du site.

Les annonceurs, les agences publicitaires, et les sociétés d'ad tech peuvent acheter des licences d'accès aux données de NewsGuard pour rediriger leurs dépenses en publicité programmatique vers des sites d'actualité crédibles, et éviter les sites d'infox. Pour plus d'informations, notamment sur la manière de télécharger l'extension de navigateur, et sur notre méthode d'évaluation des sites, visitez www.newsguardtech.com/fr.

A propos de Neuvote

Neuvote Systems Inc. est u​​ne société technologique de gestion globale des élections qui fournit aux gouvernements une plateforme de vote en ligne sûre et à la pointe de la technologie. Soutenue par ElectionGuard de Microsoft, il s'agit de la seule société de vote en ligne apportant la norme la plus élevée de sécurité des bulletins de vote papier à l'industrie du vote en ligne. S'engageant à améliorer et à renforcer la démocratie, Neuvote est aussi précurseure dans le développement d'une plateforme de gestion civique personnalisable, CiViK, pour informer les électeurs et leur permettre d'interagir avec les responsables gouvernementaux, avant, pendant et après les élections. Neuvote est basée à Toronto, au Canada.

