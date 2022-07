CNSX: 2013-0104-New Listing-Cartier Iron Corporation (CFE)

TORONTO, ONTARIO--(Marketwire - Jan. 25, 2013) - The common shares of Cartier Iron Corporation (CFE) have been approved for listing on CNSX.



Listing and disclosure documents will be available at www.CNSX.ca.





<br /><br />Trading Date: Tuesday, January 29, 2013 <br />Symbol: CFE <br />CUSIP: 146761 10 1 <br />ISIN: CA 146761 10 1 0 <br /><br />

