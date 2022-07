IIROC: Halt, Anglo Swiss Resources Inc.

VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA--(Marketwire - Jan. 24, 2013) - The following issues have been halted by IIROC / L'OCRCVM a suspendu la negociation des titres suivants :





<br /><br />---------------------------------------------------------------------------<br />Company / Societe : Anglo Swiss Resources Inc. <br />---------------------------------------------------------------------------<br />TSX-Venture Symbol / Symbole a la <br /> Bourse de croissance TSX : ASW <br />---------------------------------------------------------------------------<br />Reason / Motif : At the Request of the Company Pending <br /> News / A la demande de la societe en <br /> attendant une nouvelle <br />---------------------------------------------------------------------------<br />Halt Time (ET) / Heure de la <br /> suspension (HE) 1:52 <br />---------------------------------------------------------------------------<br /><br />

