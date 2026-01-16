Why PainReform Shares Are Trading Higher By 27%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket

Shares of PainReform Ltd. (NASDAQ:PRFX) rose sharply in pre-market trading.
The company announced a name change amid its expansion diversified healthcare and AI-driven energy platforms.
PainReform shares jumped 27.4% to $1.02 in the pre-market trading session.
Here are some other stocks moving in pre-market trading.
Gainers
- Acco Group Holdings Limited (NASDAQ:ACCL) gained 219.4% to $9.40 in pre-market trading.
- Venus Concept Inc. (NASDAQ:VERO) rose 72.2% to $2.48 in pre-market trading.
- Jaguar Health, Inc. (NASDAQ:JAGX) rose 41.3% to $1.08 in pre-market trading after the company's Unit entered into a license agreement with Woodward Specialty.
- ImmunityBio, Inc. (NASDAQ:IBRX) gained 22.8% to $4.85in pre-market trading after jumping over 30% on Thursday. ImmunityBio announced preliminary net product revenue for Anktiva reached approximately $113 million for fiscal 2025, reflecting a remarkable 700% increase year-over-year.
- OneMedNet Corporation (NASDAQ:ONMD) rose 14.2% to $0.9711 in pre-market trading after falling 22% on Thursday.
- Brand Engagement Network, Inc. (NASDAQ:BNAI) gained 13.8% to $6.50 in pre-market trading.
- Springview Holdings Ltd (NASDAQ:SPHL) rose 13.4% to $19.75 in pre-market trading after jumping 657% on Thursday.
- Creative Global Technology Holdings Limited (NASDAQ:CGTL) gained 10.7% to $4.22 in pre-market trading after jumping 52% on Thursday.
- Kopin Corporation (NASDAQ:KOPN) gained 8.1% to $3.20 in pre-market trading.
Losers
- Callan JMB Inc. (NASDAQ:CJMB) fell 20.7% to $3.33 in pre-market trading. Callan JMB shares jumped 275% on Thursday after the company announced it has signed a strategic teaming agreement with Biostax Corp d/b/a Attune Biotech to provide comprehensive federal oversight services..
- Erayak Power Solution Group Inc. (NASDAQ:RAYA) fell 18.3% to $3.21 in pre-market trading after jumping 18% on Thursday.
- TryHard Holdings Limited (NASDAQ:THH) fell 16.4% to $6.35 in pre-market trading. TryHard Holdings shares dipped 76% on Thursday as the company announced it has entered into a Memorandum of Cooperation with STAR PARTY HK LIMITED to explore the establishment of a joint venture in Japan, potentially affecting investor sentiment.
- iOThree Limited (NASDAQ:IOTR) shares dipped 15% to $2.56 in pre-market trading.
- NOVONIX Limited (NASDAQ:NVX) dipped 14% to $1.17 in pre-market trading.
- Moolec Science SA (NASDAQ:MLEC) tumbled 13.1% to $6.69 in pre-market trading after jumping 118% on Thursday.
- High Roller Technologies, Inc. (NYSE:ROLR) declined 12.9% to $20.64 in pre-market trading. High Roller Technologies shares jumped 25% on Thursday after the company announced it signed a non-binding Letter of Intent with Lines.com.
- Bonk, Inc. (NASDAQ:BNKK) fell 10.4% to $3.55 in pre-market trading. Bonk shares jumped over 42% on Thursday after the company it was acquired by TSX Venture Exchange.
- J B Hunt Transport Services Inc (NASDAQ:JBHT) fell 4.2% to $197.86 in pre-market trading as the company reported mixed financial results for the fourth quarter.
- QXO Inc (NYSE:QXO) dipped 3.5% to $24.14 in pre-market trading after the company announced a $750 million common stock offering and reported preliminary fourth-quarter net sales of $2.19 billion.
Photo via Shutterstock
Market News and Data brought to you by Benzinga APIs
BNAIBrand Engagement Network Inc
$6.4012.1%
BNKKBonk Inc
$3.53-10.9%
CGTLCreative Global Technology Holdings Ltd
$4.2210.8%
CJMBCallan Jmb Inc
$3.36-20.0%
IBRXImmunityBio Inc
$4.8322.3%
IOTRiOThree Ltd
$2.64-12.3%
JAGXJaguar Health Inc
$1.0740.0%
JBHTJB Hunt Transport Services Inc
$197.86-4.19%
KOPNKopin Corp
$3.177.09%
MLECMoolec Science SA
$6.74-12.5%
NVXNOVONIX Ltd
$1.16-14.7%
ONMDOneMedNet Corp
$0.971114.3%
PRFXPainReform Ltd
$1.0933.1%
QXOQXO Inc
$24.00-4.08%
RAYAErayak Power Solution Group Inc
$3.21-18.3%
ROLRHigh Roller Technologies Inc
$20.70-12.8%
SPHLSpringview Holdings Ltd
$19.3911.4%
THHTryhard Holdings Ltd
$6.35-16.4%
VEROVenus Concept Inc
$2.7290.2%
© 2026 Benzinga.com. Benzinga does not provide investment advice. All rights reserved.