Why PainReform Shares Are Trading Higher By 27%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket

Shares of PainReform Ltd. (NASDAQ:PRFX) rose sharply in pre-market trading.

The company announced a name change amid its expansion diversified healthcare and AI-driven energy platforms.

PainReform shares jumped 27.4% to $1.02 in the pre-market trading session.

Here are some other stocks moving in pre-market trading.

Gainers

Acco Group Holdings Limited (NASDAQ:ACCL) gained 219.4% to $9.40 in pre-market trading.

. (NASDAQ:VERO) rose 72.2% to $2.48 in pre-market trading. Jaguar Health, Inc. (NASDAQ:JAGX) rose 41.3% to $1.08 in pre-market trading after the company's Unit entered into a license agreement with Woodward Specialty.

Losers

Callan JMB Inc. (NASDAQ:CJMB) fell 20.7% to $3.33 in pre-market trading. Callan JMB shares jumped 275% on Thursday after the company announced it has signed a strategic teaming agreement with Biostax Corp d/b/a Attune Biotech to provide comprehensive federal oversight services..

