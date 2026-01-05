Why GH Research Shares Are Trading Higher By 18%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket

Shares of GH Research PLC (NASDAQ:GHRS) rose sharply in pre-market trading after the company announced it will provide an update on its FDA IND status and Phase 3 program for GH001 in treatment-resistant depression.

GH Research shares jumped 18.1% to $15.64 in the pre-market trading session.

Here are some other stocks moving in pre-market trading.

Gainers

MKDWELL Tech Inc (NASDAQ:MKDW) surged 61.2% to $0.27 in pre-market trading. MKDWELL Tech agreed to repurchase 34,580,000 ordinary shares at a price of $0.203/share, for an aggregate purchase price of $7 million.

Regencell Bioscience Holdings Ltd (NASDAQ:RGC) gained 52% to $31.21 in pre-market trading after falling 2% on Friday.

Datavault AI Inc (NASDAQ:DVLT) rose 26.7% to $1.28 in pre-market trading after jumping 55% on Friday.

Sidus Space Inc (NASDAQ:SIDU) gained 21.9% to $5.28 in pre-market trading after climbing 38% on Friday.

Kazia Therapeutics Ltd (NASDAQ:KZIA) rose 21.7% to $6.08 in pre-market trading after declining 27% on Friday.

C ontext Therapeutics Inc (NASDAQ:CNTX) gained 18.7% to $1.84 in pre-market trading after adding 5% on Friday.

Hyperscale Data Inc (NYSE:GPUS) rose 18.6% to $0.32 in pre-market trading after jumping 49% on Friday.

PBF Energy Inc (NYSE:PBF) rose 16.7% to $33.30 in pre-market trading after the company issued an update on Martinez refinery operations and issued 2026 annual guidance information.

Bioatla Inc (NASDAQ:BCAB) rose 16.1% to $0.62 in pre-market trading after dipping more than 5% on Friday.

Losers

Salarius Pharmaceuticals Inc (NASDAQ:SLRX) fell 21.8% to $0.51 in pre-market trading.

Gain Therapeutics Inc (NASDAQ:GANX) fell 21.4% to $2.50 in pre-market trading.

SBC Medical Group Holdings Inc (NASDAQ:SBC) fell 18.9% to $3.51 in pre-market trading.

Polyrizon Ltd (NASDAQ:PLRZ) declined 11.7% to $11.24 in pre-market trading after gaining 50% on Friday.

ChowChow Cloud International HLDG Ltd (NYSE:CHOW) dipped 10.3% to $0.71 in pre-market trading. ChowChow Cloud International Holdings shares jumped 30% on Friday after the company reported a year-over-year increase H1 2025 revenue and net income results.

Lavoro Ltd (NASDAQ:LVRO) shares dipped 9.1% to $1.00 in pre-market trading after jumping 144% on Friday.

Vicarious Surgical Inc (NYSE:RBOT) fell 7.9% to $2.32 in pre-market trading after gaining around 16% on Friday.

Theravance Biopharma Inc (NASDAQ:TBPH) dipped 6% to $17.07 in pre-market trading after declining 3% on Friday.

Comcast Corp (NASDAQ:CMCSA) tumbled 4.6% to $28.18 in pre-market trading.

Equinor ASA (NYSE:EQNR) fell 3.6% to $23.66 in pre-market trading after gaining 4% on Friday.

