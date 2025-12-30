Why Fonar Shares Are Trading Higher By Over 24%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket

Shares of Fonar Corp (NASDAQ:FONR) rose sharply in pre-market after the company announced it signed a definitive agreement for a "take private" sale.

Fonar shares jumped 24.5% to $18.25 in the pre-market trading session.

Here are some other stocks moving in pre-market trading.

Gainers

Fly-E Group Inc (NASDAQ:FLYE) surged 62.4% to $8.58 in pre-market trading after declining 13% on Monday. Fly-E Group, on Dec. 18, posted a second-quarter loss of $2.18 per share, versus a year-ago loss of $4.65 per share.

(NASDAQ:FLYE) surged 62.4% to $8.58 in pre-market trading after declining 13% on Monday. Fly-E Group, on Dec. 18, posted a second-quarter loss of $2.18 per share, versus a year-ago loss of $4.65 per share. Antelope Enterprise Holdings Ltd (NASDAQ:AEHL) rose 46.1% to $1.65 in pre-market trading after declining 12% on Monday.

(NASDAQ:AEHL) rose 46.1% to $1.65 in pre-market trading after declining 12% on Monday. Ekso Bionics Holdings Inc (NASDAQ:EKSO) rose 34.1% to $7.32 in pre-market trading. Applied Digital announced plans to spin out cloud business and proposed business combination with EKSO to launch ChronoScale.

(NASDAQ:EKSO) rose 34.1% to $7.32 in pre-market trading. Applied Digital announced plans to spin out cloud business and proposed business combination with EKSO to launch ChronoScale. Brenmiller Energy Ltd (NASDAQ:BNRG) rose 27.1% to $1.03 in pre-market trading after gaining 14% on Monday.

(NASDAQ:BNRG) rose 27.1% to $1.03 in pre-market trading after gaining 14% on Monday. Cemtrex Inc (NASDAQ:CETX) gained 26.1% to $2.66 in pre-market trading, as investors cheered the firm's return to profitability and shrugged off a going-concern warning that had dragged down its shares earlier in the day.

(NASDAQ:CETX) gained 26.1% to $2.66 in pre-market trading, as investors cheered the firm's return to profitability and shrugged off a going-concern warning that had dragged down its shares earlier in the day. GRI Bio Inc (NASDAQ:GRI) rose 18.2% to $0.29 in pre-market trading after dipping 10% on Monday.

(NASDAQ:GRI) rose 18.2% to $0.29 in pre-market trading after dipping 10% on Monday. 3 E Network Technology Group Ltd (NASDAQ:MASK) gained 17.7% to $0.31 in pre-market trading after jumping 42% on Monday.

(NASDAQ:MASK) gained 17.7% to $0.31 in pre-market trading after jumping 42% on Monday. Dermata Therapeutics In c (NASDAQ:DRMA) gained 6.5% to $1.98 in pre-market trading as the company announced the closing of a $12.4 million private placement priced at-the-market under Nasdaq rules.

c (NASDAQ:DRMA) gained 6.5% to $1.98 in pre-market trading as the company announced the closing of a $12.4 million private placement priced at-the-market under Nasdaq rules. Baidu Inc (NASDAQ:BIDU) rose 5% to $133.07 in pre-market trading.

Losers

Scage Future – ADR (NASDAQ:SCAG) fell 27.3% to $1.60 in pre-market trading after rising 5% on Monday.

(NASDAQ:SCAG) fell 27.3% to $1.60 in pre-market trading after rising 5% on Monday. Interactive Strength Inc (NASDAQ:TRNR) fell 15.5% to $1.01 in pre-market trading after the company issued an update on Sportstech transaction.

(NASDAQ:TRNR) fell 15.5% to $1.01 in pre-market trading after the company issued an update on Sportstech transaction. CCSC Technology International Hldngs Ltd (NASDAQ:CCTG) fell 14.4% to $0.15 in pre-market trading after jumping 34% on Monday.

(NASDAQ:CCTG) fell 14.4% to $0.15 in pre-market trading after jumping 34% on Monday. Mink Therapeutics Inc (NASDAQ:INKT) dipped 13.4% to $10.50 in pre-market trading.

(NASDAQ:INKT) dipped 13.4% to $10.50 in pre-market trading. Republic Power Group Ltd (NASDAQ:RPGL) fell 12.4% to $0.59 in pre-market trading after jumping over 157% on Monday.

(NASDAQ:RPGL) fell 12.4% to $0.59 in pre-market trading after jumping over 157% on Monday. Jeffs Brands Ltd (NASDAQ:JFBR) declined 11.7% to $0.72 in pre-market trading after dipping over 6% on Monday.

(NASDAQ:JFBR) declined 11.7% to $0.72 in pre-market trading after dipping over 6% on Monday. Fitell Corp (NASDAQ:FTEL) dipped 11.3% to $0.71 in pre-market trading after gaining 10% on Monday.

(NASDAQ:FTEL) dipped 11.3% to $0.71 in pre-market trading after gaining 10% on Monday. Adlai Nortye Ltd (NASDAQ:ANL) fell 9% to $1.64 in pre-market trading after jumping 10% on Monday.

(NASDAQ:ANL) fell 9% to $1.64 in pre-market trading after jumping 10% on Monday. SMX (Security Matters) PLC (NASDAQ:SMX) shares dipped 8.2% to $78.00 in pre-market trading after declining 27% on Monday.

(NASDAQ:SMX) shares dipped 8.2% to $78.00 in pre-market trading after declining 27% on Monday. CryoPort Inc (NASDAQ:CYRX) tumbled 5% to $9.10 in pre-market trading.

Now Read This:

Photo via Shutterstock