December 8, 2025 5:26 AM 3 min read

Why Confluent Shares Are Trading Higher By Around 32%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket

by Avi Kapoor Benzinga Staff Writer
Shares of Confluent Inc (NASDAQ:CFLT) rose sharply in pre-market trading.

International Business Machines Corp (NYSE:IBM) is reportedly in advanced discussions to acquire data-infrastructure company Confluent for approximately $11 billion. IBM is close to finalizing a deal to buy Confluent, a company that provides technology for managing real-time data streams used in large artificial intelligence models, reported The Wall Street Journal on Sunday.

Confluent shares jumped 31.8% to $30.49 in the pre-market trading session.

Here are some other stocks moving in pre-market trading.

Gainers

  • Treasure Global Inc (NASDAQ:TGL) gained 128% to $58.00 in pre-market trading after jumping 276% on Friday.
  • Cemtrex Inc (NASDAQ:CETX) surged 106.8% to $6.35 in pre-market trading. Cemtrex, last month, announced it entered into a share purchase agreement to acquire Invocon.
  • Top Wealth Group Holding Ltd (NASDAQ:TWG) rose 88.5% to $11.35 in pre-market trading after the company issued FY25 profit outlook.
  • Paranovus Entertainment Technology Ltd (NASDAQ:PAVS) gained 87.4% to $0.069 in pre-market trading. Paranovus Entertainment Technology shares jumped 16% on Friday after the company reported a year-over-year increase in H1 preliminary revenue results.
  • Fulcrum Therapeutics Inc (NASDAQ:FULC) rose 40.4% to $12.50 in pre-market trading after the company announced initial results from 20 mg dose cohort of the Phase 1b PIONEER trial of Pociredir in Sickle Cell Disease.
  • MetaVia Inc (NASDAQ:MTVA) gained 34% to $10.96 in pre-market trading after gaining 12% on Friday.
  • HWH International Inc (NASDAQ:HWH) shares jumped 21.8% to $2.23 in pre-market trading.
  • Ocular Therapeutix Inc (NASDAQ:OCUL) gained 11.3% to $14.00 in pre-market trading.
  • Kymera Therapeutics Inc (NASDAQ:KYMR) gained 11% to $73.88 in pre-market trading after the company announced it will share results from the BroADen Phase 1b clinical trial evaluating KT-621, on Monday, December 8, 2025.

Losers

  • Polyrizon Ltd (NASDAQ:PLRZ) tumbled 22.1% to $10.20 in pre-market trading after declining 10% on Friday.
  • Inspire Veterinary Partners Inc (NASDAQ:IVP) declined 19.1% to $0.083 in pre-market trading.
  • Gauzy Ltd (NASDAQ:GAUZ) fell 19.1% to $1.48 in pre-market trading.
  • SMX (Security Matters) Public Limited Company (NASDAQ:SMX) fell 17.2% to $275.00 in pre-market trading after jumping 135% on Friday.
  • Gulf Resources, Inc. (NASDAQ:GURE) shares dipped 16.1% to $6.87 in pre-market trading after declining 4% on Friday.
  • Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc. (NASDAQ:WHLR) dipped 16.1% to $5.35 in pre-market trading after surging 98% on Friday.
  • Fly-E Group, Inc. (NASDAQ:FLYE) fell 14.4% to $7.08 in pre-market trading. Fly-E Group announced receipt of delinquency notice from Nasdaq regarding delayed Form 10-Q.
  • CPI Aerostructures Inc (NYSE:CVU) dipped 11.6% to $2.55 in pre-market trading.
  • Trivago NV – ADR (NASDAQ:TRVG) fell 11.3% to $2.76 in pre-market trading.
  • iOThree Ltd (NASDAQ:IOTR) fell 10.8% to $2.94 in pre-market trading after gaining 8% on Friday.

