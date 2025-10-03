key stock movers
October 3, 2025 5:32 AM 3 min read

Why Actelis Networks Shares Are Trading Higher By Over 40%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket

by Avi Kapoor Benzinga Staff Writer
Shares of Actelis Networks Inc (NASDAQ:ASNS) rose sharply in pre-market trading after the company announced a new contract.

The contract value equals approximately 5.45% of the company’s current market capitalization. The networking solutions provider from Fremont, California, announced on Wednesday that it had secured around $0.3 million in orders for software and services from a major telecommunications carrier in Southern Europe, which is part of a global telecom group.

Actelis Networks shares jumped 40.8% to $0.52 in the pre-market trading session.

Here are some other stocks moving in pre-market trading.

Gainers

  • XCel Brands Inc (NASDAQ:XELB) gained 49.7% to $2.59 in pre-market trading after the company announced a settlement agreement and equity transfer deal with the Securities and Exchange Commission.
  • Cheer Holding Inc (NASDAQ:CHR) surged 45.8% to $0.19 in pre-market trading after dipping 35% on Thursday. Cheer Holding recently announced the pricing of its $8.5 million offering of approximately 12.69 million units at $0.67 per unit.
  • Nuburu Inc (NYSE:BURU) jumped 36.2% to $0.30 in pre-market trading following the company's completion of a $12 million capital raise and announcement of strategic acquisitions targeting the electronic warfare and operational resilience sectors.
  • Brand Engagement Network Inc (NASDAQ:BNAI) rose 21.7% to $0.43 in pre-market trading after gaining 8% on Thursday.
  • Reviva Pharmaceuticals Holdings Inc (NASDAQ:RVPH) gained 18.2% to $0.58 in pre-market trading after jumping 35% on Thursday.
  • Generation Income Properties Inc (NASDAQ:GIPR) jumped 17.7% to $1.27 in pre-market trading after gaining 21% on Thursday.
  • BTQ Technologies Corp (NASDAQ:BTQ) rose 14.1% to $7.29 in pre-market trading after declining 5% on Thursday. 
  • Canaan Inc – ADR (NASDAQ:CAN) surged 10.6% to $1.46 in pre-market trading after jumping 27% on Thursday.
  • USA Rare Earth Inc (NASDAQ:USAR) gained 10.1% to $24.99 in pre-market trading after jumping 23% on Thursday.

Losers

  • Black Titan (NASDAQ:BTTC) fell 27.8% to $17.32 in pre-market trading after jumping 420% on Thursday.
  • Masonglory Ltd (NASDAQ:MSGY) dipped 10.8% to $2.65 in pre-market trading after dipping 85% on Thursday.
  • TNL Mediagene (NASDAQ:TNMG) fell 9.6% to $0.30 in the pre-market trading after gaining 8% on Thursday.
  • Premium Catering Holdings Ltd (NASDAQ:PC) declined 9.1% to $11.54 in pre-market trading after gaining 23% on Thursday.
  • Aspire Biopharma Holdings Inc (NASDAQ:ASBP) fell 8.9% to $0.38 in pre-market trading after jumping 95% on Thursday.
  • Concorde International Group Ltd (NASDAQ:CIGL) declined 8.7% to $4.11 in pre-market trading after jumping 75% on Thursday.
  • Zhengye Biotechnology Holding Ltd (NASDAQ:ZYBT) shares dipped 8.2% to $2.34 in pre-market trading after gaining 5% on Thursday.
  • Erayak Power Solution Group Inc (NASDAQ:RAYA) dipped 7% to $4.92 in pre-market trading after gaining 18% on Thursday.
  • Applied Materials Inc (NASDAQ:AMAT) fell 3.6% to $215.50 in pre-market trading after the U.S. Commerce Department expanded export restrictions, with the BIS Affiliates Rule expected to reduce fourth-quarter revenue by $110 million and FY2026 revenue by $600 million.
  • Two Harbors Investment Corp (NYSE:TWO) fell 3% to $9.79 in pre-market trading.

