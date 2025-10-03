Why Actelis Networks Shares Are Trading Higher By Over 40%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket

Shares of Actelis Networks Inc (NASDAQ:ASNS) rose sharply in pre-market trading after the company announced a new contract.

The contract value equals approximately 5.45% of the company’s current market capitalization. The networking solutions provider from Fremont, California, announced on Wednesday that it had secured around $0.3 million in orders for software and services from a major telecommunications carrier in Southern Europe, which is part of a global telecom group.

Actelis Networks shares jumped 40.8% to $0.52 in the pre-market trading session.

Here are some other stocks moving in pre-market trading.

Gainers

(NASDAQ:CHR) surged 45.8% to $0.19 in pre-market trading after dipping 35% on Thursday. Cheer Holding recently announced the pricing of its $8.5 million offering of approximately 12.69 million units at $0.67 per unit. Nuburu Inc (NYSE:BURU) jumped 36.2% to $0.30 in pre-market trading following the company's completion of a $12 million capital raise and announcement of strategic acquisitions targeting the electronic warfare and operational resilience sectors.

Losers

