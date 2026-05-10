According to Benzinga Pro data, options markets are pricing post-earnings moves between 17.74% and 42.50% across ten stocks with market capitalizations above $2 billion reporting between Monday and Thursday this week.
The list spans consumer-data analytics, specialty chemicals and fertilizers, AI-driven cardiology, athletic apparel, Argentine power generation, cross-border e-commerce, commercial laundry equipment, lunar space services, healthcare digital media and construction equipment rentals.
10 Volatile Stocks With The Biggest Implied Moves This Week
10. EquipmentShare.com Inc. (NASDAQ:EQPT) | Mkt Cap: $5.20B | Implied Move: 17.74%
9. Doximity Inc. (NYSE:DOCS) | Mkt Cap: $4.60B | Implied Move: 17.80%
8. Intuitive Machines Inc. (NASDAQ:LUNR) | Mkt Cap: $5.10B | Implied Move: 17.80%
7. Alliance Laundry Holdings Inc. (NYSE:ALH) | Mkt Cap: $5.14B | Implied Move: 17.93%
6. Global-e Online Ltd. (NASDAQ:GLBE) | Mkt Cap: $5.28B | Implied Move: 18.76%
5. Central Puerto S.A. (NYSE:CEPU) | Mkt Cap: $2.36B | Implied Move: 18.93%
4. Under Armour Inc. (NYSE:UA) | Mkt Cap: $2.71B | Implied Move: 21.86%
3. HeartFlow Inc. (NASDAQ:HTFL) | Mkt Cap: $2.50B | Implied Move: 22.40%
2. ICL Group Ltd. (NYSE:ICL) | Mkt Cap: $8.10B | Implied Move: 25.50%
1. NIQ Global Intelligence plc (NYSE:NIQ) | Mkt Cap: $3.30B | Implied Move: 42.50%
