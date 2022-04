Importante decouverte de nickel et de palladium

Montréal - TheNewswire - le 11 avril, 2022 - La Corporation Éco-Minère St-Georges SX SX SXOOF (FSE:85G1) est heureuse de divulguer de nouveaux résultats partiels mis en parallèle avec des résultats historiques issues du rééchantillonnage des carottes de forage provenant des campagnes d'exploration antérieures à celle de 2021 sur le projet Manicouagan.

Les résultats obtenus des forages confirment des valeurs allant jusqu'à 2.11 g/t pour le platine, jusqu'à 7.88 g/t de palladium, jusqu'à 1.73 g/t de rhodium, jusqu'à 2.63 g/t de ruthénium, jusqu'à 2.2% de cuivre et jusqu'à 9.49% de nickel.

Ces résultats n'avaient pas été divulgués jusqu'à présent par la compagnie. Presque toutes les carottes de forages ont été transportées hors du projet Manicouagan vers les installations contractées par la compagnie. À cet endroit, les carottes sont inspectées et préparées pour envois vers des laboratoires indépendants pour fins d'analyses. D'importante sections des carottes historiques n'ayant pas été analysées précédemment, les géologues de la compagnie ont procédé à leur analyse de manière succincte.

Les géologues de la compagnie considèrent les résultats historiques comme probants en fonction de leur révision actuelle et des nouveaux résultats du forage de 2021. Ces résultats partiels sont divulgués dans le communiqué de presse en anglais intitulé "Discovery of High-Grade Nickel & Palladium Large Corridor Confirmed" https://www.thecse.com/en/trading/market-activity/company-filings/discovery-of-high-grade-nickel-palladium-large-corridor

Ces résultats ainsi que les travaux antérieurs permettent à la compagnie d'identifier une nouvelle découverte, la zone « Bob », qui supporte une minéralisation à haute teneur en métaux critiques sur 180 mètres de longueur dans un axe est-ouest, maintenant confirmée par forages sur une profondeur d'au moins 80 mètres.

La zone minéralisée découverte est ouverte en profondeur et dans toutes les directions

À cela s'ajoute la présence de minéralisation similaire dans deux trous de forages distants localisés à 1.34 km au nord-est (trou 07-09) et 2.8km à l'est (trou 07-32) au sein du même corridor. L'absence de forage entre les trous mentionnés et la zone Bob ne permets pas d'agrandir la zone sur toute cette distance. Néanmoins, la connaissance accumulée lors des dernières campagnes permet à la compagnie d'identifier un corridor constant de 3 km au sein duquel des zones minéralisées de haute teneur en palladium et en nickel, potentiellement aussi en rhodium, offrant une signature géologique similaire à la découverte de la zone Bob. Ce corridor est hautement prospectif et la compagnie prévois prioriser cette zone lors de ces prochaines campagnes d'exploration afin de déterminer s'il s'agit d'une zone continue ou de la présence de lentilles minéralisées.

Un sommaire des résultats provenant des sondages par forages antérieurs à la campagne de 2021, ainsi que des résultats partiels du trou 21-18 de 2021, est divulgué dans le tableau 1. Le tableau 2 fournit des résultats individuels pour chaque zone identifiée dans le sommaire du tableau 1.

Il est important de souligner que malgré des résultats démontrant des teneurs et des valeurs significatives pour le platine et le palladium, les analyses pour le rhodium, le ruthénium, l'iridium, et l'osmium pour les forages antérieurs à la campagne de 2021 sont très peu disponibles et très limités en quantité.

5 sondages par forage ont identifié des teneurs pour le rhodium et le ruthénium dans les forages historiques. Les résultats préliminaires des sections minéralisées du trou de forage 18 de la campagne de 2021 (21-18) s'ajoute à cela. Voici un sommaire récapitulatif de ces résultats :

Sondage 07-05 : 0.960 g/t rhodium 1.380 g/t ruthénium sur 0.62 mètre;

Sondage 07-06 : 0.6 g/t rhodium 0.59 g/t ruthénium sur 0.44 mètre;

Sondage 07-17 : 0.440 g/t rhodium 0.40 g/t ruthénium sur 2.04 mètres;

Sondage 08-02 : 0.054 g/t rhodium 0.029 g/t ruthénium sur 1.84 mètre;

Sondage 08-04 : 1.73 g/t rhodium 2.63 g/t ruthénium sur 0.22 mètre;

Les résultats d'analyses des échantillons en rainure effectués sur l'Indice Bob ont également dévoilé une teneur de 1.01 g/t de rhodium et de 1.15 g/t de ruthénium sur une longueur de 1.98 mètre en surface.

La compagnie est convaincue de la présence de valeur additionnelle importante dans la présence de ces métaux. C'est pourquoi la décision a été prise d'analyser dorénavant tous les échantillons pour des métaux platinoïdes où on note la présence de hautes teneurs en nickel, cobalt et cuivre ou lorsque la signature géologique le laisse croire.

Les sondages suivants sont localisés au sein des zones Bob et Bob-Est et l'orientation des forages à généralement été effectuée en direction nord avec pour objectif d'intercepter le corps minéralisé à angle droit. De plus, les forages dans ces zones ont été effectués avec un éventail d'angles entre -40 degrés à -75 degrés d'inclinaison, de manière à démontrer la continuité en profondeur et le long du corridor identifié

Malgré qu'ils ne soient en rien la priorité de la compagnie, d'autre zones riches en métaux sont dignes de mention au sein des limites du projet Manicouagan. Des forages éloignés avec des valeurs faibles en nickel et des intersections de taille moindre mais comportant des valeurs en métaux platinoïdes sont également présents. Des zones avec la présence de cuivre et de zinc avec des valeurs combinées approchant les 3% accompagnées de présence significative d'or ont été relevées dans plusieurs forages. Ces zones restent pour l'instant moins prioritaires en comparaison avec les zones riches en nickel, en cuivre, en cobalts et en métaux platinoïdes.

Tableau 1. Sommaire des résultats d'analyse du projet Manicouagan.

Sondage De (m) À (m) Longueur (m) Nickel % Cuivre % Cobalt % Platine g/t Palladium g/t 07-03 24.24 24.46 0.22 9.49 0.07 0.45 1.170 7.880 07-04 21.42 22.47 1.05 0.23 0.02 0.02 0.143 0.268 & 24.27 24.94 0.67 2.39 0.84 0.15 1.287 5.990 07-05 42.28 42.9 0.62 3.03 0.33 0.09 1.925 4.425 07-06 47.86 48.67 0.81 1.79 0.79 0.06 1.460 3.170 07-09 23.16 23.55 0.39 0.53 0.07 0.05 0.120 4.700 07-10 24.69 24.9 0.21 1.04 0.47 0.09 0.200 0.640 07-17 51.4 53.44 2.04 1.98 0.48 0.09 2.053 6.204 07-20 52.3 53.06 0.76 0.40 0.15 0.06 0.818 3.970 07-21 54.19 55.11 0.92 0.42 0.47 0.05 0.082 0.125 07-25 15.77 16.06 0.29 0.61 0.71 0.70 <0.010 0.045 07-31 56.51 63.08 6.57 0.38 0.06 0.02 0.502 0.465 Incl 62.67 63.08 0.41 1.85 0.24 0.06 2.030 2.270 07-32 57.46 61.45 3.99 0.45 0.11 0.02 0.265 0.636 Incl 57.46 57.71 0.25 2.30 0.75 0.08 0.710 0.960 Incl 60.09 60.9 0.81 0.54 0.03 0.02 0.520 1.665 07-33 7.08 8.2 1.12 0.70 0.27 0.07 0.350 2.930 08-01 84.95 85.3 0.35 0.82 0.25 0.05 1.100 1.600 08-02 86.46 94.98 8.52 0.85 0.40 0.03 0.872 1.350 Incl 87.84 89.67 1.83 1.10 0.37 0.03 1.566 2.194 08-03 85.53 85.86 0.33 2.71 0.07 0.06 1.020 1.370 & 92.58 93.22 0.64 0.91 0.26 0.03 0.580 0.280 08-04 81.87 81.93 0.06 0.65 2.20 0.10 2.050 4.610 & 90.86 92.49 1.63 1.77 0.22 0.05 2.177 1.930 08-08 84.43 85.91 1.48 0.75 0.28 0.05 0.618 2.521 & 90 94.7 4.7 0.16 0.03 0.01 0.066 0.114 08-10 242.46 242.85 0.39 0.03 0.40 0.01 <5 <5 21-18 47 53 6 1.37 0.34 0.09 0.910 3.030 Incl 47.5 49.5 2.0 3.22 0.44 0.19 2.110 6.880

Le tableau 2 ci-dessous détaille les résultats d'intervalles de manière spécifique.

Sondage De (m) À (m) Longeur (m) Nickel ppm Cuivre ppm Cobalt ppm Platine ppb Palladium ppb 07-03 24.24 24.46 0.22 94900 710 4500 1170 7880 07-04 21.42 21.83 0.41 2560 56 160 230 410 21.83 22.1 0.27 1440 340 100 40 75 22.1 22.47 0.37 2900 100 240 160 320 24.27 24.5 0.23 31500 11500 2070 1500 8290 24.5 24.76 0.26 16400 5000 1150 1150 4740 24.76 24.94 0.18 23800 8600 1320 1210 4940 07-05 42.28 42.64 0.36 35400 1320 710 1850 3410 42.64 42.9 0.26 25200 5300 1050 2000 5440 07-06 47.86 48.3 0.44 31100 14300 1060 6050 2560 48.3 48.67 0.37 4730 1470 95 290 360 07-09 23.16 23.34 0.18 1500 530 130 140 190 23.34 23.55 0.21 9000 850 810 100 750 07-10 24.69 24.9 0.21 10400 4700 940 200 640 07-17 51.4 51.71 0.31 34200 3710 1130 1590 3860 51.71 52.28 0.57 970 76 110 30 65 52.28 52.87 0.59 5700 720 430 1480 2600 52.87 53.44 0.57 38200 14700 2100 5110 18290 07-20 52.3 52.56 0.26 7000 1890 790 140 110 52.56 52.79 0.23 380 160 84 25 25 52.79 53.06 0.27 4530 2410 950 160 2320 07-21 54.19 54.5 0.31 6500 6600 770 120 65 54.5 54.89 0.39 320 110 72 30 20 54.89 55.11 0.22 5900 7400 640 95 290 07-25 15.77 16.06 0.29 6133 7083 697 <10 45 07-31 55.61 56.51 0.9 1400 200 96 20 40 56.51 57.53 1.02 2250 180 170 45 120 57.53 58.4 0.87 1400 130 120 <10 10 58.4 60.42 2.02 1060 117 124 59 101 60.42 61 0.58 140 5 28 <10 5 61 61.3 0.3 5100 1870 360 680 990 61.3 62.01 0.71 540 17 74 15 20 62.01 62.67 0.66 1280 190 94 180 200 62.67 63.08 0.41 18500 2420 560 2030 2270 07-32 57.46 57.71 0.25 23000 7500 800 710 960 57.71 58.36 0.65 360 5 31 20 30 58.36 59.5 1.14 680 16 56 30 50 59.5 60.09 0.59 780 2 77 10 20 60.09 60.31 0.22 6800 4 250 670 1570 60.31 60.68 0.37 58 2 3 <10 <5 60.68 60.9 0.22 3190 770 290 370 1760 60.9 61.45 0.55 1230 150 86 40 60 Sondage De (m) À (m) Longeur (m) Nickel ppm Cuivre ppm Cobalt ppm Platine ppb Palladium ppb 07-33 6.24 7.08 0.84 1350 150 90 20 30 7.08 7.35 0.27 7100 1480 370 440 1380 7.35 7.74 0.39 1720 22 150 90 150 7.74 8.2 0.46 12300 6700 1480 520 7260 08-01 84.95 85.3 0.35 8200 2450 460 1100 1600 08-02 85.23 86.46 1.23 1020 160 61 75 120 86.46 86.76 0.3 8000 1450 330 1810 2180 86.76 87.45 0.69 10800 7500 220 40 90 87.45 87.84 0.39 2250 500 82 730 1040 87.84 88.24 0.4 13800 3630 490 2010 1800 88.24 88.84 0.6 12500 4100 350 3280 4400 88.84 89.26 0.42 11200 6600 280 1020 1920 89.26 89.56 0.3 8500 2540 240 1020 970 89.56 89.67 0.11 9200 1720 250 500 1880 89.67 90.2 0.53 2350 710 120 180 220 90.2 90.8 0.6 19100 3510 630 1290 3990 90.8 91.66 0.86 190 66 27 10 20 91.66 92.06 0.4 2470 640 140 180 340 92.06 92.25 0.19 11500 1670 500 1140 1690 92.25 92.38 0.13 10400 2090 320 980 750 92.38 92.52 0.14 10700 3130 330 1290 1170 92.52 92.93 0.41 15600 2850 1020 830 3830 92.93 93.05 0.12 9000 33700 100 120 50 93.05 93.18 0.13 8000 1640 98 640 140 93.18 94.31 1.13 1490 280 85 75 130 94.31 94.98 0.67 3200 850 100 290 390 94.98 96 1.02 1640 200 89 45 100 08-03 85.53 85.86 0.33 27100 650 580 1020 1370 85.86 86.76 0.9 61 21 14 <10 <5 86.76 87.59 0.83 105 121.8 27.4 87.59 88.52 0.93 85 74 25 <10 <5 88.52 89.02 0.5 75 88 24 <10 <5 89.02 89.52 0.5 820 250 66 15 25 89.52 90 0.48 1920 480 120 120 190 90 90.6 0.6 790 160 77 20 40 90.6 91.71 1.11 107 7.5 20.1 91.71 92.58 0.87 65 96 13 <10 5 92.58 93.22 0.64 9100 2640 280 580 280 93.22 94.07 0.85 1280 320 82 40 90 94.07 94.8 0.73 860 180 74 20 55 94.8 95.6 0.8 700 180 71 25 60 95.6 96.5 0.9 550 5 68 <10 10 Sondage De (m) À (m) Longeur (m) Nickel ppm Cuivre ppm Cobalt ppm Platine ppb Palladium ppb 08-04 81.1 81.87 0.77 1450 97 143 NA NA 81.87 81.93 0.06 6500 22000 950 2050 4610 90.86 91.14 0.28 3530 940 170 300 1340 91.14 91.44 0.3 35700 4600 560 5790 1120 91.44 91.53 0.09 12900 1920 210 1210 930 91.53 91.75 0.22 32600 2220 1220 3500 6120 91.75 92.49 0.74 3610 1210 140 85 140 08-08 83.51 84.43 0.92 1110 81 120 20 35 84.43 84.58 0.15 6500 2020 350 640 1530 84.58 84.96 0.38 1210 77 130 40 55 84.96 85.44 0.48 9700 1490 790 390 3570 85.44 85.71 0.27 10100 1430 850 520 5020 85.71 85.91 0.2 9500 9000 360 1500 2430 85.91 86.4 0.49 1070 160 110 25 55 86.4 87 0.6 170 18 23 <10 5 90 90.59 0.59 1880 94 130 70 120 90.59 91.19 0.6 2000 730 120 100 160 91.19 91.56 0.37 2120 430 150 65 110 91.56 92.14 0.58 1040 160 110 75 120 92.14 92.47 0.33 1500 350 190 75 140 92.47 93 0.53 1530 290 150 70 120 93 93.5 0.5 1810 450 100 45 80 93.5 94.19 0.69 1420 190 130 60 110 94.19 94.7 0.51 1050 360 90 35 65 94.7 95.41 0.71 980 110 79 20 50



Carte 1: La zone de l'indice Bob et la localisation de certain trou de forages.

« (…) nous croyons que les teneurs des métaux de base définies ainsi que la présence significative de métaux platinoïdes nous permettent de croire en une découverte de valeur significative. Malgré la taille limitée de certaines intersections, la dimension globale des zones identifiées nous encourage à croire en une découverte majeure de nickel, cuivre et cobalts accompagnés de valeur en palladium, rhodium, platine, ruthénium, osmium et en iridium (…) j'anticipe avec hâte la prochaine phase de travaux d'exploration (…) » a commenté Herb Duerr, président de la Corporation Éco-Minière St-Georges.



