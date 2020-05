ESPAÑOL • Entrevistas Con Xzibit, John Salley, Rachel Wolfson, y Lara Parker, Más el Nuevo EP de Wos

Las últimas noticias sobre cannabis, cáñamo, CBD, psicodélicos, y otras temáticas verdes, ahora en Benzinga en Español, vía El Planteo.

Hablamos con Xzibit sobre Marihuana, Legalización y su Nueva Marca de Porro

Entrevista por Javier Hasse. Nota en colaboración con Marian Venini, vía Forbes.

El rap y la marihuana siempre han sido mejores amigos, al menos para la opinión pública. Pero en cuanto a las industrias, son ampliamente diferentes.

¿Podrían tener algo en común, algo para aprender la una de la otra? Bueno, para el icónico rapero, locutor y actor Xzibit, la respuesta es un rotundo “sí”.

En una conversación reciente y exclusiva, habló sobre aportar su experiencia, perfeccionada en la industria de la música, al desarrollo de su marca de cannabis, Napalm. Xzibit también habló sobre los beneficios que la marihuana puede aportar a la sociedad en general.

Hablamos con el Basquetbolista John Salley sobre ‘El Último Baile’ y su Amistad con Jordan

Nota por Javier Hasse y Marian Venini.

Este fin de semana se estrenó en último capítulo del exitoso documental de ESPN y Netflix, El Último Baile (The Last Dance), que se enfoca en la vida de Michael Jordan y su carrera como jugador de básquet, particularmente como miembro de los Chicago Bulls — haciendo énfasis en las temporadas de 1997 y 1998. En vista del furor que generó la miniserie, conversamos con el ex basquetbolista John Salley, que es entrevistado en el documental.

El ex jugador profesional declaró haber disfrutado mucho la miniserie, que según él retrató fielmente a la realidad. También nos habló de su relación con MJ:

“Jordan era mi compañero de equipo, mi hermano y mi amigo. Nos juntábamos fuera de la cancha”, nos dijo en una charla esta semana.

Los chicos malos

Un poco de contexto: Salley jugó junto a Jordan en los Chicago Bulls en la temporada 95-96. Pero no sin antes haberse enfrentado a él repetidamente como parte de su equipo rival, los Detroit Pistons.

Este equipo, apodado como los Bad Boys, o Chicos Malos, se volvió conocido por su estilo defensivo pero agresivo, bastante polémico por esas épocas.

Salley se encuentra entonces en una posición única: la de haber sido parte de ambos equipos y poder hablar desde sus perspectivas rivales.

Analizamos y te Explicamos ‘Tres Puntos Suspensivos’, el Nuevo EP de WOS

Por Natalia Kesselman.

Así como los Tres Mosqueteros tenían 4 integrantes, el nuevo EP de WOS, ‘Tres Puntos Suspensivos’, tiene 4 temas, los cuales suman en su totalidad 10 minutos de flash.

En este EP, el freestyler nos mostró un lado más introspectivo, algo que le sale de muy adentro pero que no se puede ni debe diseccionar. Como afirmaron en su gacetilla de prensa, TPS “es una pieza en su totalidad y por ende sería un desperdicio analizarlo tema por tema”. Pero tampoco podemos negar que tiene etapas: es un paseo por la cabeza de WOS, una puerta a su manera de percibir, procesar, y transmitir esto que todxs estamos atravesando, con un tinte muy vintage y un poquito psicodélico.

Empieza cerca de casa, hiphopero, raperito, pero no heavy sino más bien chill. El beat va acompañado de unos sonidos intergalácticos como sacados de un VHS, que nos recuerdan un poco a la efímera movida del Vaporwave, la cual tan rápido vino y tan rápido se fue. Por su parte, la lírica denota desde el vamos que el recorrido arranca en el estado mental y físico más popular del momento: el encierro.

No sé si soy cada vez más yo o cada vez más otro

Me desmayo porque no me hallo en mi rostro

Todo está negro alrededor y no me reconozco

Cuando me vaya quiero ser abono

Es bastante seguro afimar que todxs hemos tenido una buena cuota de momentos oscuros esta cuarentena, en los que no sabemos ni quienes somos y desearíamos saber meditar y dejar de pensar en que nos vamos a morir. Antes, a los días así los llamábamos ‘lunes’, pero ahora ya no existen los días… y Wos lo sabe.

Rachel Wolfson: Comediante y Podcaster Porrera (Sí, es un Trabajo Real)

Por Javier Hasse, vía Forbes.

Cuando me enteré de que Rachel Wolfson se había metido en la comedia de marihuana, me pregunté al instante: ¿cómo alguien con una madre jueza, un padre y una hermana fiscales, es decir alguien cuya vida es un episodio gigante de Law & Order, entra en este negocio?

Una larga historia con las pastillas

Resulta que la historia de Rachel Wolfson con la marihuana comenzó cuando tenía cinco años y le diagnosticaron ADHD, dice. En ese momento, le recetaron Adderall y Ritalin para tratarlo.

A los 12 años, Rachel recibió otro diagnóstico: bipolaridad.

Esto significaba que ahora también tenía que tomar litio para tratar su condición.

“Desde que tengo memoria, las pastillas nunca me hicieron sentir bien. Se suponía que debía tomar algo para hacerme sentir mejor, pero sólo me hacían sentir peor. Para cuando tenía veintitantos, cada vez que alguien mencionaba un medicamento antidepresivo, antipsicótico o ansiolítico, mi respuesta era “¡Ah sí, tomé eso!”.

Cuando Rachel llegó a la universidad, estaba harta de las drogas farmacéuticas. Ahí fue comenzó a fumar marihuana. “Recuerdo inmediatamente que me gustó la forma en que me hizo sentir. Pero también sentí algo de vergüenza, porque era ilegal”.

Sin embargo, esto cambió durante su último año allí. En el contexto de una clase sobre movimientos sociales, se les pidió a lxs estudiantes que eligieran una organización social y escribieran sobre ella. Rachel eligió la Organización Nacional para la Reforma de las Leyes de la Marihuana, mejor conocida como NORML.

Porro y ‘Problemas Vaginales’: la Historia de Lara Parker, su Endometriosis y el Cannabis

Por Javier Hasse, vía Forbes.

“Estaba luchando mucho con mi incapacidad para tener sexo con penetración, como mujer heterosexual”, explica Lara Parker, mientras habla de su experiencia con la endometriosis: ahora depende únicamente de la marihuana para mantener el dolor bajo control.

“La marihuana es mi medicina, punto. Realmente no puedo imaginar mi vida sin ella, y no quiero hacerlo”, dice. “Imaginar una vida sin cannabis me genera mucha ansiedad. No podría tener una gran vida sexual sin él. Ya que los orgasmos pueden ser dolorosos para mí debido a mis afecciones, el lubricante imbuido con cannabis me ayuda. Tampoco podría comer sin la ayuda de CBD o THC puro, porque siempre tengo náuseas”.

Pero, ¿quién es Lara? ¿Y por qué deberían preocuparte sus problemas de la vagina?

Lara es editora de BuzzFeed y una conocida influencer en las redes sociales, que ha utilizado sus plataformas para promover el movimiento body-positive y la liberación femenina. Pero quizás lo más importante y sorprendente es que ha aprovechado su poder en las redes para hablar sobre sus ‘problemas vaginales’, casualmente, el título de su próximo libro. Más allá de su vagina, Lara Parker habla mucho sobre cómo usa marihuana y los productos derivados de ésta para tratar algunos de los síntomas de su endometriosis, que a su vez es responsable de dichos problemas vaginales.

¿Quieres aprender más sobre esto? ¿Te ofende el uso excesivo de la palabra ‘vagina’? ¡Sigue leyendo! De cualquier manera, aprenderás algo.

