Market News and Data brought to you by Benzinga APIs
Gainers
|Symbol
|Name
|Price
|Change ($)
|Change (%)
|Volume
|(NYSE:XLV)
|State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
|157
|0.18
|0.11
|6.6K
Losers
Pulled from Benzinga Pro data this sector movers alert provides traders with a compiled way to read macro-level market trends. Investors garner a particular interest in sector movers to better determine sectors that are over- or under-performing to make better investing decisions on exchange-traded funds (ETFs) or individual tickers in those sectors.
For more information on sector movers, click here.
© 2026 Benzinga.com. Benzinga does not provide investment advice. All rights reserved.
To add Benzinga News as your preferred source on Google, click here.