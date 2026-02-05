Market News and Data brought to you by Benzinga APIs
Gainers
|Symbol
|Name
|Price
|Change ($)
|Change (%)
|Volume
|(NYSE:XLP)
|State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
|87.3700
|0.380
|0.43
|50.2K
|(NYSE:XLV)
|State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
|156.5767
|0.547
|0.35
|8.3K
|(NYSE:XLY)
|State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
|120.1800
|0.080
|0.06
|1.0K
Losers
Pulled from Benzinga Pro data this sector movers alert provides traders with a compiled way to read macro-level market trends. Investors garner a particular interest in sector movers to better determine sectors that are over- or under-performing to make better investing decisions on exchange-traded funds (ETFs) or individual tickers in those sectors.
To read more about sector movers, click here.
