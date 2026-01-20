movers image
January 20, 2026 8:10 AM 2 min read

Leading And Lagging Sectors For January 20, 2026

by Benzinga Insights Benzinga Staff Writer
Follow

Gainers

Symbol Name Price Change ($) Change (%) Volume
(NYSE:XLE) State Street Energy Select Sector SPDR ETF 47.85 0.16 0.33 521.1K

Losers

Symbol Name Price Change ($) Change (%) Volume
(NYSE:XLK) State Street Technology Select Sector SPDR ETF 142.9597 -2.660 -1.83 346.9K
(NYSE:XLY) State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF 120.9000 -1.400 -1.15 5.2K
(NYSE:XLI) State Street Industrial Select Sector SPDR ETF 165.0000 -1.900 -1.14 19.1K
(NYSE:XLV) State Street Health Care Select Sector SPDR ETF 154.0300 -1.710 -1.10 23.5K
(NYSE:XLF) State Street Financial Select Sector SPDR ETF 53.8500 -0.590 -1.09 241.6K
(NYSE:XLRE) State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF 41.8300 -0.380 -0.91 5.4K
(NYSE:XLC) State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF 114.4200 -0.750 -0.66 1.0K
(NYSE:XLB) State Street Materials Select Sector SPDR ETF 48.3600 -0.320 -0.66 3.2K
(NYSE:XLU) State Street Utilities Select Sector SPDR ETF 43.1894 -0.201 -0.47 78.0K
(NYSE:XLP) State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF 81.8000 -0.310 -0.38 41.1K

Pulled from Benzinga Pro data the above sector movers alert assists traders in understanding macro-level trends and market variations. Traders will look for sector movers providing information on sectors that are over- or under-performing, deriving these results into investing decisions on exchange-traded funds (ETFs) or individual tickers in those sectors.

To read more about sector movers, click here.

XLB Logo
XLBState Street Materials Select Sector SPDR ETF
$48.37-0.64%
Overview
XLC Logo
XLCState Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
$115.10-0.06%
XLE Logo
XLEState Street Energy Select Sector SPDR ETF
$47.920.48%
XLF Logo
XLFState Street Financial Select Sector SPDR ETF
$53.84-1.10%
XLI Logo
XLIState Street Industrial Select Sector SPDR ETF
$164.60-1.38%
XLK Logo
XLKState Street Technology Select Sector SPDR ETF
$143.16-1.69%
XLP Logo
XLPState Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
Not Available-%
XLRE Logo
XLREState Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
$41.94-0.64%
XLU Logo
XLUState Street Utilities Select Sector SPDR ETF
$43.19-0.46%
XLV Logo
XLVState Street Health Care Select Sector SPDR ETF
$154.96-0.50%
XLY Logo
XLYState Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
$120.24-1.68%
Market News and Data brought to you by Benzinga APIs

© 2026 Benzinga.com. Benzinga does not provide investment advice. All rights reserved.

Comments
Connect With Us
instagramlinkedinyoutubeblueskymastodon
About Benzinga
Market Resources
Trading Tools & Education
Ring the Bell
© 2026 Benzinga | All Rights Reserved