January 16, 2026 8:10 AM 2 min read

Leading And Lagging Sectors For January 16, 2026

by Benzinga Insights
Gainers

Symbol Name Price Change ($) Change (%) Volume
(NYSE:XLK) State Street Technology Select Sector SPDR ETF 146.48 1.02 0.70 26.4K
(NYSE:XLRE) State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF 41.98 0.28 0.67 2.0K
(NYSE:XLI) State Street Industrial Select Sector SPDR ETF 166.86 1.08 0.65 2.0K
(NYSE:XLY) State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF 123.23 0.53 0.43 3.5K
(NYSE:XLE) State Street Energy Select Sector SPDR ETF 47.70 0.09 0.18 101.3K
(NYSE:XLC) State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF 116.40 0.19 0.16 209

Losers

Symbol Name Price Change ($) Change (%) Volume
(NYSE:XLU) State Street Utilities Select Sector SPDR ETF 43.45 -0.16 -0.37 55.9K
(NYSE:XLP) State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF 82.10 -0.27 -0.33 8.0K
(NYSE:XLB) State Street Materials Select Sector SPDR ETF 48.82 -0.14 -0.29 4.9K
(NYSE:XLF) State Street Financial Select Sector SPDR ETF 54.33 -0.04 -0.08 110.2K
(NYSE:XLV) State Street Health Care Select Sector SPDR ETF 156.86 -0.10 -0.07 5.6K

Pulled from Benzinga Pro data the above sector movers alert assists traders in understanding macro-level trends and market variations. Traders will look for sector movers providing information on sectors that are over- or under-performing, deriving these results into investing decisions on exchange-traded funds (ETFs) or individual tickers in those sectors.

For more information on sector movers, click here.

