January 13, 2026 8:10 AM 1 min read

Leading And Lagging Sectors For January 13, 2026

by Benzinga Insights Benzinga Staff Writer
Gainers

SymbolNamePriceChange ($)Change (%)VolumeXLEXLIXLPXLU
(NYSE:) State Street Energy Select Sector SPDR ETF 46.65 0.31 0.66 353.6K (NYSE:) State Street Industrial Select Sector SPDR ETF 163.56 0.39 0.23 4.7K (NYSE:) State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF 80.26 0.08 0.09 9.9K (NYSE:) State Street Utilities Select Sector SPDR ETF 42.62 0.04 0.09 17.3K

Losers

SymbolNamePriceChange ($)Change (%)VolumeXLYXLKXLFXLCXLBXLRE
(NYSE:) State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF 124.17 -0.35 -0.29 3.1K (NYSE:) State Street Technology Select Sector SPDR ETF 146.43 -0.36 -0.25 130.3K (NYSE:) State Street Financial Select Sector SPDR ETF 55.17 -0.12 -0.22 209.3K (NYSE:) State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF 117.30 -0.25 -0.22 1.5K (NYSE:) State Street Materials Select Sector SPDR ETF 48.46 -0.06 -0.13 2.6K (NYSE:) State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF 40.60 -0.02 -0.05 986

Pulled from Benzinga Pro data this sector movers alert provides traders with a compiled way to read macro-level market trends. Investors garner a particular interest in sector movers to better determine sectors that are over- or under-performing to make better investing decisions on exchange-traded funds (ETFs) or individual tickers in those sectors.

