Leading And Lagging Sectors For January 13, 2026

Gainers
SymbolNamePriceChange ($)Change (%)VolumeXLEXLIXLPXLU
(NYSE:)
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
46.65
0.31
0.66
353.6K
(NYSE:)
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
163.56
0.39
0.23
4.7K
(NYSE:)
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
80.26
0.08
0.09
9.9K
(NYSE:)
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
42.62
0.04
0.09
17.3K
Losers
SymbolNamePriceChange ($)Change (%)VolumeXLYXLKXLFXLCXLBXLRE
(NYSE:)
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
124.17
-0.35
-0.29
3.1K
(NYSE:)
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
146.43
-0.36
-0.25
130.3K
(NYSE:)
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
55.17
-0.12
-0.22
209.3K
(NYSE:)
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
117.30
-0.25
-0.22
1.5K
(NYSE:)
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
48.46
-0.06
-0.13
2.6K
(NYSE:)
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
40.60
-0.02
-0.05
986
Pulled from Benzinga Pro data this sector movers alert provides traders with a compiled way to read macro-level market trends. Investors garner a particular interest in sector movers to better determine sectors that are over- or under-performing to make better investing decisions on exchange-traded funds (ETFs) or individual tickers in those sectors.
Market News and Data brought to you by Benzinga APIs
