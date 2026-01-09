Leading And Lagging Sectors For January 9, 2026

Gainers
(NYSE:)
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
42.5700
0.580
1.38
55.9K
(NYSE:)
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
47.7400
0.240
0.50
1.0K
(NYSE:)
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
46.7600
0.210
0.45
93.6K
(NYSE:)
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
144.6800
0.440
0.30
21.2K
(NYSE:)
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
158.5600
0.440
0.27
5.0K
(NYSE:)
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
78.6094
0.169
0.21
2.2K
(NYSE:)
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
160.4200
0.250
0.15
3.2K
(NYSE:)
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
40.4786
0.039
0.09
1.0K
(NYSE:)
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
55.9400
0.040
0.07
54.3K
(NYSE:)
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
122.9600
0.040
0.03
4.7K
No loser in today's Pre-market session.
Pulled from Benzinga Pro data this sector movers alerts can help traders understand macro-level market trends. Traders often look for sector movers to provide high-level analysis on which sectors are over- or under-performing to make better investing decisions on exchange traded funds (ETFs) or individual tickers in those sectors.
For more information on sector movers, click here.
