January 8, 2026 8:10 AM 1 min read

Leading And Lagging Sectors For January 8, 2026

by Benzinga Insights Benzinga Staff Writer
Gainers

Symbol Name Price Change ($) Change (%) Volume
(NYSE:XLI) State Street Industrial Select Sector SPDR ETF 160.1900 1.220 0.76 3.2K
(NYSE:XLE) State Street Energy Select Sector SPDR ETF 45.3500 0.220 0.48 122.1K
(NYSE:XLP) State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF 76.7163 0.096 0.12 3.2K

Losers

Symbol Name Price Change ($) Change (%) Volume
(NYSE:XLB) State Street Materials Select Sector SPDR ETF 46.4900 -0.19 -0.41 2.6K
(NYSE:XLK) State Street Technology Select Sector SPDR ETF 145.9600 -0.57 -0.39 43.5K
(NYSE:XLV) State Street Health Care Select Sector SPDR ETF 159.1001 -0.56 -0.36 30.9K
(NYSE:XLY) State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF 120.5900 -0.31 -0.26 309
(NYSE:XLF) State Street Financial Select Sector SPDR ETF 55.4700 -0.14 -0.26 23.9K
(NYSE:XLC) State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF 116.8200 -0.27 -0.24 347

Pulled from Benzinga Pro data the above sector movers alert assists traders in understanding macro-level trends and market variations. Traders will look for sector movers providing information on sectors that are over- or under-performing, deriving these results into investing decisions on exchange-traded funds (ETFs) or individual tickers in those sectors.

