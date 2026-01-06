movers image
January 6, 2026 8:10 AM 1 min read

Leading And Lagging Sectors For January 6, 2026

by Benzinga Insights Benzinga Staff Writer
Gainers

Symbol Name Price Change ($) Change (%) Volume
(NYSE:XLB) State Street Materials Select Sector SPDR ETF 46.7959 0.216 0.46 262
(NYSE:XLE) State Street Energy Select Sector SPDR ETF 47.0600 0.170 0.36 114.7K
(NYSE:XLK) State Street Technology Select Sector SPDR ETF 145.1400 0.520 0.35 11.6K
(NYSE:XLP) State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF 77.5500 0.200 0.25 903
(NYSE:XLU) State Street Utilities Select Sector SPDR ETF 42.7385 0.038 0.09 17.7K
(NYSE:XLV) State Street Health Care Select Sector SPDR ETF 155.1843 0.144 0.09 2.0K
(NYSE:XLRE) State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF 40.4400 0.010 0.02 621

Losers

Symbol Name Price Change ($) Change (%) Volume
(NYSE:XLF) State Street Financial Select Sector SPDR ETF 55.99 -0.14 -0.25 85.6K
(NYSE:XLI) State Street Industrial Select Sector SPDR ETF 159.70 -0.15 -0.10 368

Pulled from Benzinga Pro data this sector movers alert provides traders with a compiled way to read macro-level market trends. Investors garner a particular interest in sector movers to better determine sectors that are over- or under-performing to make better investing decisions on exchange-traded funds (ETFs) or individual tickers in those sectors.

To read more about sector movers, click here.

