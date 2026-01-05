movers image
January 5, 2026 8:10 AM 1 min read

Leading And Lagging Sectors For January 5, 2026

by Benzinga Insights Benzinga Staff Writer
Gainers

Symbol Name Price Change ($) Change (%) Volume
(NYSE:XLE) State Street Energy Select Sector SPDR ETF 47.5300 1.880 4.11 2.0 million
(NYSE:XLK) State Street Technology Select Sector SPDR ETF 145.6400 1.340 0.92 18.1K
(NYSE:XLB) State Street Materials Select Sector SPDR ETF 46.1858 0.066 0.14 10.8K
(NYSE:XLY) State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF 118.5200 0.170 0.14 2.9K
(NYSE:XLP) State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF 77.7400 0.050 0.06 17.4K

Losers

Symbol Name Price Change ($) Change (%) Volume
(NYSE:XLV) State Street Health Care Select Sector SPDR ETF 154.79 -0.72 -0.47 5.4K
(NYSE:XLC) State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF 116.61 -0.29 -0.25 1.5K
(NYSE:XLF) State Street Financial Select Sector SPDR ETF 54.81 -0.12 -0.22 142.4K
(NYSE:XLU) State Street Utilities Select Sector SPDR ETF 43.16 -0.02 -0.05 33.5K

Pulled from Benzinga Pro data this sector movers alerts can help traders understand macro-level market trends. Traders often look for sector movers to provide high-level analysis on which sectors are over- or under-performing to make better investing decisions on exchange traded funds (ETFs) or individual tickers in those sectors.

